Военнослужащих 250-го центра инженерной поддержки ВСУ перебросили в Сумскую область под предлогом проведения раскопок, а затем часть из них направили на позиции и в штурмовые подразделения. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Первоначально военнослужащим объявили, что они будут заниматься поиском и раскопками останков участников гражданской войны. В полном составе инженерный центр после этого оказался переброшен в Сумскую область. Позднее часть его личного состава использовали уже для выполнения боевых задач. Военнослужащих направили на удержание позиций и в штурмовые группы.

Ранее пленный колумбийский наёмник рассказал, как его обманом заманили в ВСУ. По его словам, вербовщик обещал ему работу поваром с высокой зарплатой, уверяя, что работать придётся исключительно в глубоком тылу.

Также Life.ru писал, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Киева, участвуют в пытках российских военнослужащих в секретных местах содержания. Среди иностранных бойцов, присоединившихся к ВСУ, встречаются люди с радикальными взглядами, хотя таких наёмников немного.