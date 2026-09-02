Под авто в Севастополе могло быть заложено СВУ мощностью в 400 граммов тротила

Причиной взрыва автомобиля Mazda в Севастополе, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, устройство находилось под моторным отсеком автомобиля. Мужчина сел в машину, однако не успел даже завести двигатель — прогремел взрыв.

Водитель получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.