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Опубликовано 2 сентября, 08:18

Под авто в Севастополе могло быть заложено СВУ мощностью в 400 граммов тротила

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

Причиной взрыва автомобиля Mazda в Севастополе, по предварительным данным, стало самодельное взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, устройство находилось под моторным отсеком автомобиля. Мужчина сел в машину, однако не успел даже завести двигатель — прогремел взрыв.

Водитель получил тяжёлые травмы. Его госпитализировали, сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

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Напомним, утром 2 сентября в Севастополе взорвался легковой автомобиль. В результате происшествия пострадал мужчина. В этом же районе 13 августа взрыв авто убил российского военного. Расстояние между точками первого взрыва и сегодняшнего — всего около 200 метров.

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Александра Вишнякова
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