Каллас вызвала и. о. постпреда России в ЕС из-за БПЛА в Лейпциге

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз вызвал исполняющего обязанности постоянного представителя России при ЕС из-за инцидента с беспилотником со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле.

Перед началом неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Ирландии она добавила, что Брюссель намерен обсудить дальнейшие шаги.

«Обсудим, что ещё можем сделать», — сказала Каллас.

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили 4 августа в закрытой зоне аэропорта рядом с украинскими грузовыми самолётами. Власти Германии возложили ответственность за предполагаемую диверсию на Россию, сославшись на данные полицейского расследования и спецслужб. Москва эти обвинения отвергла.

Ранее Каллас призывала сначала дождаться информации и разведданных немецкой стороны, а уже затем делать выводы о причастных к инциденту. МИД России ранее заявил, что Москва ответит на антироссийские меры Германии.

Ещё накануне Каллас призывала дождаться данных Германии и сама остановила себя, пытаясь напрямую увязать с Россией обнаружение БПЛА. На фоне новых заявлений Берлина сотрудники Генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине должны покинуть ФРГ вместе с семьями.