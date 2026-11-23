Соус ткемали из слив: простой домашний рецепт и варианты на зиму Оглавление Ткемали: что это за соус и какие сливы подходят Соус ткемали из слив в домашних условиях: классический рецепт Шаг 1. Подготавливаем сливы и ставим вариться Шаг 2. Протираем сливовую массу Шаг 3. Измельчаем зелень, чеснок и перец Шаг 4. Увариваем пюре со специями Шаг 5. Вводим зелень и чеснок Шаг 6. Остужаем и разливаем Как приготовить ткемали из алычи, тёрна и сладких слив Как сделать ткемали гуще или мягче по вкусу Ткемали на зиму: как безопасно хранить домашний соус С чем едят ткемали: мясо, птица, картофель и харчо Частые вопросы Как приготовить соус ткемали из слив дома: классический рецепт, пропорции, пошаговые инструкции, варианты из алычи и тёрна и советы по хранению. Соус ткемали: как приготовить и с чем подавать. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ткемали — это густой кисло-пряный соус родом с Кавказа, который готовят из кислых слив, алычи или тёрна с добавлением чеснока, свежей зелени и специй. Подробно разбираем с Life.ru тонкости его приготовления: сколько взять слив, чеснока и зелени, как добиться правильной густоты и как безопасно хранить соус, когда он будет готов.

На приготовление классического домашнего ткемали уходит около 25–30 минут активного времени, а с учётом подготовки слив и остывания — примерно 1 час. Из 1 кг слив получается около 600–700 мл готового соуса — это примерно три банки по 250 мл. Вкус — ярко-кислый, чесночно-травяной, в меру острый, с мягкой сладостью. Если вы никогда не готовили ткемали дома, начните именно с базового рецепта: он прощает небольшие отклонения, а пропорции специй можно регулировать по вкусу.

Ткемали: что это за соус и какие сливы подходят

«Ткемали» — это не только название соуса, но и сорт кислой сливы, которая традиционно использовалась для его приготовления. Сегодня в домашних условиях ткемали готовят из разных видов слив и алычи, и у каждого варианта свой характер. Из алычи соус получается более кислым и плотным, из крупной садовой сливы — мягче и нежнее, а из тёрна — терпким и тёмным.

Классической основой, конечно, считается алыча — она даёт ту самую благородную кислинку и терпкость. Если алычи нет, подойдут кислые сорта сливы, недозрелые красные сливы или даже тёрн. Сладкие десертные сливы тоже можно использовать, но тогда соус получится более мягким, «компотным», и кислоту придётся корректировать лимонным соком или большим количеством алычи. Важно, чтобы плоды были спелыми, но не перезревшими: мятые и подгнившие сливы лучше отложить, иначе соус может приобрести лишний привкус.

Густота ткемали зависит не только от уваривания, но и от сырья. Алыча содержит больше пектина, чем обычная слива, поэтому соус из неё получается плотным даже при минимальной термической обработке. Из сладкой сливы соус может выйти более жидким — в этом случае массу нужно уваривать дольше. Кроме того, на густоту влияет способ протирания: если протереть массу через мелкое сито, соус будет более гладким, а если оставить небольшие кусочки мякоти, текстура станет более «деревенской».

Отдельный вопрос — омбало. Так называют грузинскую болотную мяту (Mentha pulegium), которая даёт ткемали узнаваемый резковатый мятный привкус с горчинкой. За пределами Кавказа омбало найти непросто, поэтому в домашних рецептах его заменяют обычной мятой, часто в смеси с чабрецом или тимьяном. Замена меняет вкус, поэтому мяту кладём понемногу и пробуем — важно не переборщить, чтобы соус не стал «леденцовым». Если сомневаетесь, начните с половины чайной ложки сушёной мяты и добавьте больше только после того, как попробуете готовый соус.

Соус ткемали из слив в домашних условиях: классический рецепт

Из чего делается классический соус ткемали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / KarinaKlachuk

Это базовый рецепт, от которого удобно отталкиваться. Ингредиенты рассчитаны на 1 кг слив кислых сортов; если сливы крупные и сочные, воды можно взять чуть меньше, если мелкие и плотные — чуть больше.

Время подготовки: 15 минут.

Время приготовления: 20–25 минут (плюс остывание).

Ингредиенты:

Сливы кислые (алыча, венгерка, недозрелые красные) — 1 кг,

Вода — 100–150 мл,

Чеснок — 1 крупная головка (около 30–40 г очищенных зубчиков),

Свежая кинза — 1 большой пучок (50–70 г),

Укроп свежий — 20–30 г (по желанию),

Острый стручковый перец — 0,5–1 штука (по вкусу, без семян для умеренной остроты),

Сушёная мята (замена омбало) — 1 чайная ложка без горки,

Хмели-сунели — 1 чайная ложка без горки,

Молотый кориандр — 0,5–1 чайная ложка,

Соль — 1 столовая ложка без горки (пробуем и корректируем),

Сахар — 1–2 столовых ложки (зависит от кислоты слив)

Шаг 1. Подготавливаем сливы и ставим вариться

Сливы перебираем, удаляем мятые и повреждённые плоды, тщательно моем. Если сливы крупные, можно разрезать их пополам и удалить косточки сразу — так масса быстрее разварится и её будет проще протирать. Перекладываем в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой так, чтобы она покрывала дно примерно на 1–2 см, и ставим на средний огонь под крышку. Доводим до кипения и варим 15–20 минут, пока кожица не начнёт лопаться, а мякоть не станет мягкой. Готовность проверяем так: слива легко разминается ложкой. Если сорт очень плотный, даём ещё 5 минут.

Шаг 2. Протираем сливовую массу

Снимаем кастрюлю с огня и даём немного остыть, чтобы не обжечься. Порциями протираем массу через частое сито или дуршлаг в чистую кастрюлю, отделяя косточки и кожицу. В результате у нас получается гладкое сливовое пюре — основа соуса. Если сливы очень сочные, пюре может быть жидковатым — это нормально, дальше мы его уварим. На этом этапе важно не торопиться: чем тщательнее мы протрём массу, тем однороднее будет готовый соус.

Шаг 3. Измельчаем зелень, чеснок и перец

Пока сливы остывают, моем кинзу и укроп, обсушиваем и крупно нарезаем. Чеснок чистим. Острый перец моем, удаляем плодоножку и, если хотим умеренную остроту, вычищаем семена. Складываем зелень, чеснок и перец в чашу блендера и измельчаем до пастообразного состояния. Если блендера нет, можно пропустить через мясорубку или очень мелко порубить ножом. Не добавляем зелень в соус заранее: чеснок и травы лучше сохраняют аромат, когда попадают в почти готовый соус.

Шаг 4. Увариваем пюре со специями

Нужно ли варить соус ткемали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariusz S. Jurgielewicz

Возвращаем сливовое пюре на средний огонь. Добавляем соль, сахар, хмели-сунели, молотый кориандр и сушёную мяту. Доводим до кипения и варим 8–10 минут, периодически помешивая, чтобы соус слегка уварился и специи раскрылись. Важно пробовать на этом этапе: если сливы очень кислые, добавьте ещё немного сахара; если, наоборот, сладкие — больше соли и щепотку лимонной кислоты или сок лимона. Помните, что после остывания вкус станет чуть мягче, поэтому не бойтесь оставить соус немного ярче, чем хотелось бы.

Шаг 5. Вводим зелень и чеснок

За пару минут до конца варки добавляем измельчённую смесь зелени, чеснока и перца. Прогреваем, не доводя до бурного кипения, постоянно помешивая. Зелень и чеснок кладём в самом конце, чтобы сохранить их свежий аромат. Снимаем с огня. Если соус кажется слишком густым, можно добавить 2–3 столовые ложки кипятка и быстро перемешать — но лучше делать это до того, как вы разлили ткемали по банкам.

Шаг 6. Остужаем и разливаем

Даём соусу полностью остыть в кастрюле — так он станет гуще и ароматнее. Затем перекладываем в чистые сухие банки. Если вы планируете хранить ткемали в холодильнике недолго, достаточно обычной чистой тары. Для более длительного хранения банки нужно предварительно стерилизовать.

Выход: около 600–700 мл соуса.

Как приготовить ткемали из алычи, тёрна и сладких слив

Базовый рецепт легко адаптировать под разное сырьё.

Классическая основа — алыча; можно варить с косточками и протирать, как в базовом рецепте. Даёт самую яркую кислинку и хорошую густоту; сахара может понадобиться чуть больше.

Тёрн варим до мягкости и протираем; вкус будет более терпкий. После первых заморозков тёрн слаще; можно добавить 1 ч. л. уксуса для сохранности.

Сладкие сливы увариваем дольше, чтобы соус не был жидким. Кислоту корректируем лимонным соком или добавляем немного алычи.

Ткемали из алычи готовится по той же схеме, что и базовый рецепт, но алычу можно не очищать от косточек до варки — после разваривания она легко протирается. Вкус получается самым «каноничным»: кислым, с плотной текстурой. Если алыча очень мелкая, можно не разрезать каждую ягоду, а просто разварить её целиком и затем протереть через сито.

Ткемали из тёрна требует чуть больше времени на разваривание, зато даёт интересный терпкий оттенок. Тёрн моем, разрезаем пополам и удаляем косточки, затем пюрируем блендером и варим около 10 минут, после чего добавляем специи и зелень. Для более тонкого вкуса можно добавить немного растительного масла и уксуса в конце — они помогают соусу лучше храниться. Но с уксусом важно не переборщить: он не должен перебивать фруктовую кислинку.

Ткемали из сладких слив — самый компромиссный вариант. Чтобы соус не получился приторным, увеличиваем долю чеснока и острого перца, а также увариваем массу дольше. Если кислоты всё равно не хватает, добавляем 1–2 ст. л. лимонного сока в конце варки. Такой соус хорошо подойдёт тем, кто не любит слишком резкую кислоту, но хочет сохранить пряный кавказский характер.

Как сделать ткемали гуще или мягче по вкусу

Какой густоты должен быть ткемали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PVstock

Густота ткемали — вопрос техники. Во-первых, уваривание. Чем дольше вы держите пюре на огне без крышки, тем больше влаги испаряется и тем плотнее становится соус. Но важно не пересушить: ткемали должен стекать с ложки, а не стоять в ней комом. Ориентируйтесь на консистенцию густого кетчупа или домашней сметаны.

Во-вторых, сырьё. Алыча и тёрн дают более плотную текстуру, чем крупные сочные сливы. Если вы готовите из сладкой сливы и соус кажется жидким, можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты (она не сделает соус «кетчупом», но свяжет лишнюю влагу) или просто проварить массу ещё 5–7 минут. Также помогает добавление небольшого количества мелко натёртого яблока кислого сорта.

По вкусу ткемали регулируется тремя рычагами: кислота, острота и сладость. Если соус получился слишком кислым, добавляем сахар по 0,5 чайной ложки. Если слишком сладким — соль и лимонный сок. Если не хватает остроты — больше чеснока или перца чили. Главное — добавлять постепенно и пробовать после каждого изменения. И ещё один практический совет: дайте соусу настояться хотя бы несколько часов в холодильнике, чтобы специи «подружились» и вкус стал более ровным.

Ткемали на зиму: как безопасно хранить домашний соус

В холодильнике в чистой закрытой банке ткемали хранится ориентировочно 1–2 недели. Если вы разлили соус по стерилизованным банкам и закрыли стерильными крышками, срок можно увеличить до 1–2 месяцев, но всё равно держите банку в холодильнике. Открытую банку лучше съесть за неделю. Если на поверхности появилась плесень или запах стал неприятным, соус нужно выбросить, не пытаясь «спасти» его кипячением.

В морозилке ткемали хранится до 3–4 месяцев. Удобно разлить остывший соус по формочкам для льда или небольшим контейнерам, заморозить, а потом доставать по мере необходимости — например, один «кубик» к мясу или в суп. Размораживать лучше в холодильнике или при комнатной температуре, не на сильном огне. После разморозки соус может слегка расслоиться — это нормально, достаточно перемешать его.

Если вы хотите закатать ткемали в банки и хранить при комнатной температуре, ориентируйтесь на проверенную рецептуру с достаточной кислотностью и обязательной стерилизацией банок и крышек. Универсальный совет «прокипятить и закрыть» не гарантирует безопасность — для соуса с низкой кислотностью это может привести к порче. Если проверенной технологии нет, надёжнее остановиться на холодильнике или заморозке.

С чем едят ткемали: мясо, птица, картофель и харчо

Ткемали — универсальный соус, но лучше всего он раскрывается с блюдами, которым нужна кислота. Классическая пара — шашлык, жареное или запечённое мясо (свинина, баранина, говядина), птица. Соус также хорошо подходит к картофелю — отварному, жареному или запечённому, к рису и овощам. Если вы готовите ужин на скорую руку, ткемали может заменить сразу и кетчуп, и горчицу, и соус для салата.

Готовый ткемали можно использовать при приготовлении харчо — рецепт есть в подборке супов Life.ru. Соус подходит и к другим блюдам кавказской кухни. Если любите острые заготовки, попробуйте и домашнюю аджику — она тоже отлично вписывается в зимние закрома. А тёрн, если он у вас остался, можно использовать и для других домашних заготовок.

Частые вопросы

Как хранить соус ткемали. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sokor Space

Можно ли приготовить ткемали без кинзы?

Да. Кинза даёт характерный травяной акцент, но её можно заменить петрушкой или базиликом. Вкус изменится, но соус останется узнаваемым. Если вы не любите кинзу категорически, начните с половины пучка петрушки и добавьте немного свежей мяты. Также можно положить чуть больше укропа — он смягчит травяной вкус и сделает соус более «домашним».

Чем заменить омбало?

Самый доступный вариант — обычная мята, часто в смеси с чабрецом или тимьяном. Берите мяту понемногу: её аромат «слаще» и легче перебивает другие специи, чем у омбало. Сушёную мяту можно добавить прямо в соус во время варки, а свежую — в самом конце, вместе с зеленью. Если мяты нет совсем, можно обойтись без неё, но тогда соус получится чуть проще по аромату.

Можно ли использовать сладкие сливы?

Можно, но соус получится более мягким и менее кислым. Чтобы сохранить характер ткемали, добавьте лимонный сок или горсть алычи, а также увеличьте количество чеснока и перца. Уваривать сладкую сливу придётся дольше, чтобы соус не был жидким. Если сливы очень сладкие, попробуйте добавить щепотку соли и немного больше кориандра — они помогут сбалансировать вкус.

Как заморозить ткемали?

Остудите соус, разлейте по формочкам для льда или небольшим контейнерам и отправьте в морозилку. Замороженный ткемали хранится до 3–4 месяцев, а размораживать его лучше порционно — столько, сколько нужно на один раз. Не стоит замораживать соус в стеклянных банках: при замерзании жидкость расширяется, и тара может треснуть.

Чем ткемали отличается от сливового кетчупа?

Кетчуп в привычном понимании делают на томатной основе, часто с уксусом и сахаром. В классическом ткемали томатов нет: его основа — кислые сливы или алыча, а вкус строится на кислоте, остроте и пряностях. По консистенции ткемали тоже гуще и «фруктовее», чем большинство кетчупов. Кроме того, ткемали чаще подают как соус к мясу, а не как универсальную приправу для любых блюд.

Приготовить домашний ткемали из слив на зиму проще, чем кажется: нужно лишь разварить сливы, протереть их от косточек и кожицы, уварить пюре со специями и в конце добавить зелень с чесноком. Экспериментируйте с сортами слив, регулируйте остроту и сладость под свой вкус — и соус непременно станет одной из тех домашних заготовок, которые достаёшь зимой с удовольствием.

Авторы Божена Зажицкая