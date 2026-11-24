Против войны, но не против госденег: Как Бортич, Цыганов и Епифанцев тихо доят бюджет Оглавление Саша Бортич: от одиночных пикетов до блокбастеров за госсчёт Епифанцев ругал Россию, а теперь играет патриота за 300 тысяч в день Украинская кровь и госбюджет: Цыганов между войной и Фондом кино В России есть звёздные актёры, которые сначала осудили СВО, но затем притихли. Сейчас они активно снимаются и получают миллионы, в том числе из бюджета. Кто в этом списке? Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Фадеичев, Артем Геодакян, © Magnific, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Саша Бортич: от одиночных пикетов до блокбастеров за госсчёт

По опросам, Саша Бортич входит в топ-5 российских актрис. Её гонорары — от 300 тысяч рублей за съемочный день. В год выпускают по пять-шесть высокобюджетных кинокартин с ней. Впереди: фантастические приключения «Через тернии к звездам» (снятые при поддержке Роскосмоса), трагикомедия «Всё в твоих руках», ромком «Синий и Пурпурная» (40 млн рублей от Минкульта) и блокбастер «Волшебник Изумрудного города. Возвращение домой» (400 млн рублей от Фонда кино). На новогодних каникулах Александра сыграет главную роль в спектакле «Вишнёвый сон», который четыре раза покажут в Музее Москвы — это ей может принести свыше полутора миллиона рублей.

Александра Бортич чуть не попала в стоп-листы, но снимается. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

А ведь в первый год спецоперации казалось, что Бортич отменят. Она поддерживала и российских, и белорусских экстремистов, звала на несанкционированные акции в обеих странах, в одиночку выходила на пикеты к Администрации Президента РФ. Когда объявили СВО, она выложила в соцсетях селфи в слезах с прозрачным посылом.

В какой-то момент даже пошли разговоры, что из-за своей радикальной позиции Саша Бортич попала в телевизионные стоп-листы. Но нет. Девушка потерла все соцсети, замолчала про политику и продолжает успешно работать. Впрочем, по слухам, она якобы продолжает гнуть прежнюю линию во время кухонных разговоров.

Епифанцев ругал Россию, а теперь играет патриота за 300 тысяч в день

Владимиру Епифанцеву выпала честь сыграть одну из главных ролей в «Очень сказочных делах» — это очередной новогодний капустник от известного федерального канала. Артист очень востребован. Он как стахановец — в год выпускает по три сериала, успевает сниматься в полнометражных лентах. Оценки стоимости его рабочего дня разнятся, но в среднем называется цифра в 300 тысяч рублей. Впереди у него пять проектов — сериалы «Дальнобойщица», «Гром», «Два холма. Начало» и «Жуки. Новая жизнь», а также фэнтези «Маленький Мук» — все сняли либо при участии федерального канала, либо связанные с ним студии.

Скандальный Владимир Епифанцев ничего не потерял в карьере. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Помимо съёмок в фильмах, он увлекается мухоморами и проводит в своем блоге эзотерические практики типа «Путь зрелости». Как видно, ему совершенно не мешает тот факт, что в апреле 2023 года Госдума запретила сбор, продажу, пересылку и хранение определенных грибов. Тогда актёр, напомним, сорвался.

— У нас на всё статьи! Нельзя грибы, всё самое хорошее у нас нельзя! У нас только можно убивать людей по команде. Мы живём в фашистском военном государстве, — заявил Владимир Епифанцев в эфире радиостанции «Аврора».

Вдобавок играющий наших крутых парней артист с гордостью сообщил, что не является патриотом и не относит себя к россиянам. Но сейчас притих.

Украинская кровь и госбюджет: Цыганов между войной и Фондом кино

В начале следующего года выйдут сразу два высокобюджетных фильма с Евгением Цыгановым, которые финансирует Фонд Кино. Речь об экранизации повести братьев Стругацких «Отель «У погибшего альпиниста» (170 млн госрублей) и байопик «Шум времени» — о Шостаковиче (230 млн госрублей). В последней ленте актер на вторых ролях, зато главную женскую героиню играет его дочь Полина Цыганова. Складывается ощущение, что Фонд Кино вообще благоволит звезде. Напомним, госорганизация недавно потратила более полумиллиарда рублей на производство российско-американской экранизации «Мастера и Маргариты», где сыграл актёр.

Цыганов избирателен. Он снимается не так часто как коллеги, но почти всегда метко. Его гонорары за съёмочный день неизвестны. Последний раз они назывались лет десять назад и тогда составляли примерно 200 тысяч рублей. Сейчас эта цифра может быть вдвое выше.

Удивительно, но знаменитое видеообращение Евгения Цыганова, записанное в первые дни СВО, вообще никак не сказалось на его карьере.

Евгений Цыганов выступил против СВО, но продолжает активно сниматься. Фото © ТАСС / Виталий Смольников

— Меня зовут Евгений Цыганов, и я против войны! Вы мне скажете: «На Донбассе восемь лет убивали людей!» Да, но эту проблему нужно было решать! А война — не решение. Во мне течёт украинская кровь. Мой прадед из Украины, — выдал тогда Цыганов. А ещё он дал интервью Ксении Собчак, где настаивал, что никаких неонацистов на Украине нет, мол, сам видел.

Сейчас Евгений Цыганов никак не комментирует происходящее на фронте.

Авторы Пётр Егоров