22 октября на подлёте к Москве сбили 25 украинских беспилотников

Расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 25 беспилотников Вооружённых сил Украины, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в заявлении градоправителя. Позднее Собянин проинформировал о ликвидации ещё 20 аппаратов.

Ранее в Липецке обломки украинского дрона упали на многоквартирный дом и повредили остекление здания. Кроме того, в нескольких районах города были повреждены частные и многоквартирные дома. У зданий пострадали остекление и фасады. На улице Меркулова повреждено здание поликлиники. При атаках ВСУ пострадал мужчина 2001 года.