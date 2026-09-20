24 года без Сергея Бодрова: почему его тело так и не нашли в Кармадонском ущелье Оглавление Что произошло в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года Почему поиски не увенчались успехом Официальный статус: признан пропавшим без вести или погибшим? Как сегодня выглядит место трагедии FAQ — ответы на вопросы Сергей Бодров признан погибшим или пропавшим без вести? Проводились ли повторные поиски после 2002 года? 20 сентября — 24 года со дня гибели Сергея Бодрова-младшего. Почему поиски в Кармадонском ущелье не увенчались успехом — в материале Life.ru. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Брат», режиссёр Алексей Балабанов, сценарист Алексей Балабанов, © ТАСС / Дмитрий Озеров

24 года назад, 20 сентября 2002 года, в Кармадонском ущелье Северной Осетии произошла трагедия, которая прогремела на всю страну. Во время схода ледника Колка под огромной массой льда и камней оказалась съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Тогда актёр и режиссёр находился на пике популярности, а цитаты его героя Данилы из «Брата» и «Брата-2» ушли в народ.

Что произошло в Кармадонском ущелье 20 сентября 2002 года

20 сентября съёмочная группа фильма «Связной» работала в Кармадонском ущелье. Вечером люди начали возвращаться после съемок, когда в районе ледника Колка произошел масштабный сход ледово-каменной массы. Согласно официальной версии, со скалы на горе Джимара сорвался один из висячих ледников. Масса льда упала на Колку, тот сорвался с ложа и двинулся вниз по ущелью со скоростью до 180 км/ч, захватывая за собой моренный материал. Сошедшая масса двигалась с огромной скоростью и за считаные минуты преодолела 16 км. Подо льдом и селевыми отложениями оказались люди, постройки и техника. Попала туда и группа Сергея Бодрова.

«В 2002 году, судя по всему, всё-таки имели место вулканические факторы. Казбек активен, мы думаем, что всё в порядке, а на самом деле с высоты примерно четыре тысячи метров стекает вода, то есть снизу идёт поток геотермального тепла. Кроме того, под ложем ледника Колка проходит разлом и это геотермальное тепло тоже может играть свою роль. Снизу идёт подогрев, происходит таяние, и это может уменьшать трение, — рассказывал Life.ru ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Геннадий Носенко.

Первые поисковые работы начались практически сразу. Спасателям удалось обнаружить тела части погибших, однако подавляющее большинство людей, оказавшихся в зоне схода, найти не удалось. Впоследствии поиски продолжались уже не только силами МЧС, но и родственниками и добровольцами.

Жертвами катастрофы были признаны более ста человек, включая самого Сергея Бодрова. Вдова актёра Светлана после произошедшего всего лишь один раз дала интервью, а дочь Ольга в память об отце отказалась менять фамилию в браке.

Фото © ТАСС / Рамазан Логкуев

Почему поиски не увенчались успехом

Главная причина заключается в характере самой катастрофы. Это был не обычный обвал, после которого можно постепенно разобрать завалы. Огромная масса льда, камней, воды и грязи прошла по ущелью и сформировала многометровую толщу отложений. Именно поэтому определить точное положение людей оказалось крайне сложно.

Одним из главных направлений поиска стал горный тоннель, где, по предположению спасателей, часть людей могла попытаться укрыться от потока. Чтобы добраться до него, специалисты бурили разведывательные скважины. В 2003 году одна из них позволила получить доступ к полости тоннеля.

Водолазы несколько раз спускались туда через скважину глубиной около 70 м. Обследование показало, что тоннель заполнен селевыми массами и водой и не имеет жизненного пространства. После этого специалисты МЧС пришли к выводу, что продолжение технических работ в этой точке бесперспективно.

Поиски продолжались и после завершения основной спасательной операции. В марте 2003 года МЧС прекратило работы, однако родственники пропавших и добровольцы ещё долго пытались обследовать ледник. В феврале 2004 года добровольческие поисковые работы завершились.

Фото © ТАСС / Газета «Северная Осетия»

Официальный статус: признан пропавшим без вести или погибшим?

Сергей Бодров-младший с 20 сентября 2002 года фигурирует в открытых источниках как пропавший без вести во время схода ледника. Его тело или идентифицированные останки обнаружены не были.

Именно отсутствие тела стало причиной появления разных слухов и спекуляций о судьбе актёра. Сообщения об очередной найденной «могиле» или останках периодически появлялись в СМИ, но подтверждения не находили.

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Как сегодня выглядит место трагедии

Кармадонское ущелье остается местом памяти о катастрофе 2002 года. В районе, связанном с трагедией, установлены мемориальные плиты и памятники погибшим и пропавшим без вести. Один из известных мемориалов находится недалеко от места, где остановился поток — возле села Гизель.

Отдельные памятные знаки посвящены Сергею Бодрову и участникам съёмочной группы. Есть и композиция «Скорбящая мать», установленная в районе бывшего поискового лагеря.

Фото © ТАСС / Владимир Мукагов

FAQ — ответы на вопросы

Сергей Бодров признан погибшим или пропавшим без вести?

В открытых источниках Сергей Бодров-младший продолжает фигурировать как пропавший без вести с 20 сентября 2002 года. Его тело и идентифицированные останки обнаружены не были.

Проводились ли повторные поиски после 2002 года?

Да, основные поисково-спасательные работы продолжались в течение нескольких месяцев. После прекращения работ МЧС в 2003 году поиски продолжали добровольцы. Отдельные участки ледника и тоннели обследовались с использованием бурения и с помощью водолазов, но найти останки Сергея Бодрова не удалось.

Авторы Альмир Хабибуллин