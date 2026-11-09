Хореограф и режиссёр Егор Дружинин рассказал Life.ru, как его жена Вероника Ицкович в своё время оставила работу в театре, чтобы помочь ему реализоваться в профессии. По словам заслуженного артиста России, именно супруга одной из первых поверила в его способности как постановщика.

Дружинин признался, что в молодости довольно скромно оценивал собственные возможности танцовщика. Однако Ицкович, окончившая хореографическое училище в Тбилиси, обратила внимание мужа на другой его талант — умение ставить танцы.

«Она сказала, что на своём веку видела много танцовщиков, талантливых людей, которые не поставили ни одного движения, потому что это особый талант, который надо беречь, развивать, использовать», — рассказал Дружинин.

Позднее ради его профессиональных планов супругам пришлось пережить длительную разлуку. После свадьбы в 1994 году Дружинин отправился учиться в США, а Ицкович некоторое время не могла последовать за ним.

По словам артиста, когда жена всё же приехала в Америку, ей пришлось отказаться от собственной работы в театре.

«Она понимала, что оставляет свою работу в театре, чтобы помочь мне реализоваться. В общем, это была моя мечта, и мне посчастливилось её реализовать», — признался Дружинин.

Егор Дружинин и Вероника Ицкович познакомились ещё во время учёбы. Они женаты с 1994 года и воспитывают троих детей — дочь Александру и сыновей Тихона и Платона. Крёстным отцом Александры стал Николай Цискаридзе.

О роли супруги в своей карьере Дружинин рассказал во время съёмок документального сериала «Код гениальности». Проект «КИОН» посвящён природе таланта и факторам, которые помогают способностям человека раскрыться. Среди его героев также заявлены Константин Эрнст, Ляйсан Утяшева, Анатолий Карпов и другие известные представители культуры, спорта и медиа.