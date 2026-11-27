На Украине рассматривают возможность лишения брони от мобилизации до 300 тысяч мужчин. О планах властей рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, сославшись на собственные источники в Минэкономики.

«Регулярно проводятся совещания о том, как высвободить из-под брони от 100 до 300 тысяч мужчин» , — написал парламентарий в телеграм-канале.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал пересмотр механизма предоставления отсрочек сотрудникам предприятий. Согласно предложенной инициативе, компании смогут освободить от призыва весь оставшийся персонал при условии выполнения обязательств по направлению части работников на службу в ВСУ. 23 октября украинский кабмин снизил предельную квоту бронирования сотрудников оборонных и энергетических предприятий до 95%. Уже 26 ноября стало известно о предстоящей масштабной сверке персональных данных всех мужчин в возрасте от 17 до 60 лет.