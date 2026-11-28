Хирурги Педиатрического университета с помощью 3D-модели выпрямили позвоночник 17-летнему пациенту из Ленобласти. Сколиоз у него прогрессировал с 13 лет. Несмотря на корсет, массаж и занятия спортом, спина болела постоянно, а искривление грозило неврологическими осложнениями.

По снимкам КТ врачи построили трёхмерную модель позвоночника и рассчитали, где ввести инструменты. Через три прокола длиной по сантиметру они удалили четыре межпозвонковых диска в области искривления. Для второго этапа операции хирурги заранее изогнули стержни по модели и напечатали шаблоны для точной установки винтов.

Постоянная боль ушла, пациент заново учится держать спину и готовится к выписке. Врачи продолжат следить за тем, как меняется положение рёбер и понадобится ли подростку ещё одна операция, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».