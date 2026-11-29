Певица Алла Пугачёва может собрать в Турции 200–300 зрителей даже при цене билета в 6 тысяч евро, считает музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, похожий концерт давал Валерий Леонтьев: гости сидели за столиками.

На вечере артистки в стоимость билета, возможно, войдёт депозит на еду и напитки. Эксперт полагает, что беглой звезде могло захотеться ненадолго вернуться на сцену, чтобы снова поговорить с публикой.

«6 тысяч евро за билет — это, конечно, круто, но может быть, найдутся преданные фанаты, которые посчитают нужным за эксклюзив заплатить такие деньги», — предположил собеседник «Абзаца».