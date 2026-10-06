60-летняя мать родила двух детей за два года после гибели единственного сына

Жительница Китая в возрасте 60 лет родила дочь спустя два года после появления на свет сына. Девочка родилась 17 сентября с помощью кесарева сечения, сообщает South China Morning Post.

Малыш появился на свет в больнице города Чжумадянь провинции Хэнань и весил 2,8 килограмма. Мать и новорождённая после операции находились в стабильном состоянии. Предыдущего ребёнка женщина родила в мае 2024 года, когда ей было 58 лет. По данным китайских журналистов, обе беременности наступили после применения вспомогательных репродуктивных технологий. Медики отмечают, что два последовательных случая родов в столь позднем возрасте встречаются крайне редко.

Решение вновь стать матерью китаянка приняла после семейной трагедии. В 2022 году она потеряла своего единственного ребёнка. Позднее в семье сначала появился сын, а теперь и дочь.

Женщина рассказывала, что обе беременности перенесла хорошо и продолжала заниматься домашними делами. По её словам, возраст она ощущает иначе и уверена, что сможет долго заботиться о детях.

Ранее Life.ru рассказывал о 63-летней китаянке, родившей ребёнка после смерти взрослого сына. Тогда забеременеть женщине удалось при помощи ЭКО. Ещё один похожий случай произошёл в Москве, где 60-летняя сотрудница РУДН стала матерью после программы ЭКО. Врачи центра «Коммунарка» помогли жительнице Москвы Марине К. стать мамой в третий раз с помощью ЭКО.