«70 на 30»: Криминалист рассказал, кто чаще убивает — мужчины или женщины
Криминалист Игнатов: Женщины значительно реже мужчин совершают убийства
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Женщины значительно реже мужчин совершают убийства в отношении противоположного пола. По приблизительной оценке бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, соотношение таких преступлений может составлять 30% к 70%. Однако точной статистикой эксперт не располагает, о чём он сам рассказал в беседе с 360.ru.
«Точной статистики у меня нет, но, конечно, больше убивают мужчины женщин, чем наоборот. Всё-таки мужчина сильнее физически и более агрессивен. Но бывают и женщины-убийцы. Это где-то процентов 70 на 30», — пояснил Игнатов.
По мнению бывшего оперативника, различия могут быть связаны в том числе с физической силой и особенностями проявления агрессии. При этом он подчеркнул, что женщины также могут становиться виновницами тяжких преступлений.
Поводом для обсуждения стала гибель 22-летнего москвича, в убийстве которого обвиняют его бывшую девушку, работавшую вебкам-моделью. Резонансное дело вновь привлекло внимание к обстоятельствам, при которых конфликты между бывшими партнёрами заканчиваются трагедией. Ранее криминалист в разговоре с Life.ru допустил, что в этом случае речь могла идти о самообороне либо состоянии сильного эмоционального потрясения. Он предположил, что причиной ссоры могли стать финансовые разногласия, однако подчеркнул необходимость изучения всех обстоятельств произошедшего.