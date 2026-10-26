«70 на 30»: Криминалист рассказал, кто чаще убивает — мужчины или женщины

Женщины значительно реже мужчин совершают убийства в отношении противоположного пола. По приблизительной оценке бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, соотношение таких преступлений может составлять 30% к 70%. Однако точной статистикой эксперт не располагает, о чём он сам рассказал в беседе с 360.ru.

«Точной статистики у меня нет, но, конечно, больше убивают мужчины женщин, чем наоборот. Всё-таки мужчина сильнее физически и более агрессивен. Но бывают и женщины-убийцы. Это где-то процентов 70 на 30», — пояснил Игнатов.