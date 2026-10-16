80 лет казням после Нюрнберга: что стало с главными подсудимыми процесса Оглавление Как проходил Нюрнбергский процесс и кто судил Кто был казнён 16 октября 1946 года Кто получил тюремные сроки и кто был оправдан Что стало с приговорёнными дальше Почему важен Нюрнбергский процесс Фильмы и документы Часто задаваемые вопросы 16 октября 1946 года в Нюрнберге казнили главных подсудимых. Разбираем, кто они, за что были осуждены и что стало с остальными участниками процесса. 80 лет исполнению приговоров Нюрнбергского процесса: главные итоги. Обложка © Wikipedia

16 октября 1946 года в Нюрнберге казнили десять человек, признанных виновными Международным военным трибуналом. Нюрнбергский процесс над руководителями нацистской Германии продолжался почти одиннадцать месяцев. Ещё двоих приговорили к смерти, но казни не состоялись: Герман Геринг покончил с собой в ночь на 16 октября, а Мартин Борман был осуждён заочно. В 2026 году исполняется 80 лет со дня казней. В этом материале разбираем, что стало с подсудимыми, чем так важен Нюрнбергский процесс, и где можно прочитать стенограмму и приговор.

Как проходил Нюрнбергский процесс и кто судил

Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года во Дворце юстиции и завершился оглашением приговоров 30 сентября и 1 октября 1946 года. Международный военный трибунал создали США, СССР, Великобритания и Франция на основании Лондонского соглашения от 8 августа 1945 года. О датах и составе суда рассказывает Мемориум Нюрнбергских процессов – музейный проект городских музеев Нюрнберга, а основные документы доступны в Национальном архиве США.

В обвинительном заключении фигурировали 24 представителя нацистского режима. Роберт Лей покончил с собой до начала слушаний, а Густав Крупп фон Болен унд Гальбах был признан неспособным предстать перед судом по состоянию здоровья. В итоге суд рассматривал дела 22 человек, включая Мартина Бормана, которого судили заочно.

Каждая из четырёх держав назначила судью и обвинительную команду. Председательствовал британец Джеффри Лоуренс; от США судьёй был Фрэнсис Биддл, от Франции – Анри Доннедьё де Вабр, от СССР – Иона Никитченко. Главными обвинителями стали Роберт Джексон, Хартли Шоукросс, Франсуа де Ментон (с января 1946 года его сменил Огюст Шампетье де Риб) и советский прокурор Роман Руденко.

Роман Руденко — главный обвинитель от СССР. Фото © WIkipedia / Mil.ru

Обвинение включало четыре категории: общий план или заговор; преступления против мира, в том числе планирование и ведение агрессивной войны; военные преступления; преступления против человечности. К последним относили убийства, истребление, порабощение, депортации и преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам. Суд рассматривал как конкретные действия обвиняемых, так и их роль в системе нацистского режима.

Обвинение использовало захваченные документы нацистских ведомств, приказы, отчёты и свидетельские показания. Слушания шли на английском, французском, немецком и русском языках с синхронным переводом. Подсудимые имели защитников, давали показания и отвечали на вопросы. Важной задачей было создать документальную запись преступлений режима, а не ограничиваться заявлениями победителей.

Кто был казнён 16 октября 1946 года

Трибунал приговорил к смерти двенадцать человек. Десятерых повесили 16 октября в следующем порядке: Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Ганс Франк, Фрик, Штрейхер, Заукель, Йодль и Зейсс-Инкварт. Такой порядок приводит исторический обзор «Нюрнберг. Casus pacis»).

Риббентроп был казнён через повешение. Фото © Wikipedia

Подробнее о шести наиболее известных фигурах процесса – в архивном материале Life.ru «Омерзительная шестёрка. Самые одиозные подсудимые Нюрнберга».

Кто получил тюремные сроки и кто был оправдан

Помимо двенадцати смертных приговоров, три человека получили пожизненное заключение, ещё четверо – сроки от 10 до 20 лет. Троих подсудимых трибунал оправдал. В сумме это 19 осуждённых и три оправданных из 22 человек, чьи дела рассматривал суд.

Пожизненное заключение получили Рудольф Гесс, Вальтер Функ и Эрих Редер. Альберт Шпеер и Бальдур фон Ширах получили по 20 лет; Карл Дёниц – 10 лет; Константин фон Нейрат – 15 лет. Освобождения зависели от отбытия срока или отдельных решений союзных властей по состоянию здоровья.

Трибунал оправдал Ялмара Шахта, бывшего президента Рейхсбанка и министра экономики; Франца фон Папена, бывшего канцлера и дипломата; и Ганса Фриче, работавшего в радиопропаганде. Суд не признал доказанными предъявленные им обвинения в рамках этого процесса.

Ялмар Шахт, бывший президент Рейхсбанка. Фото © Wikipedia / Bain News Service

Однако позднее немецкие денацификационные органы вынесли отдельные решения: Шахта приговорили к восьми годам в трудовом лагере и освободили в 1948 году; фон Папен получил лагерный срок в 1949-м, но был освобождён после апелляции; Фриче приговорили к девяти годам, однако уже в сентябре 1950-го отпустили досрочно. Стоит отметить, что это были отдельные послевоенные разбирательства, а не пересмотр приговора Международного военного трибунала.

Life.ru отдельно разбирал оправдания на последующих Нюрнбергских процессах – в том числе дела врачей и сотрудников карательных структур. Это была уже другая серия разбирательств, проходившая после главного процесса над руководителями рейха.

Что стало с приговорёнными дальше

18 июля 1947 года осуждённых к тюремным срокам перевели в берлинскую тюрьму Шпандау, которой совместно управляли четыре державы-победительницы. Одни заключённые отбыли весь срок, другим разрешили выйти раньше по медицинским причинам.

Тюрьма Шпандау, где отбывали срок нацисты. Фото © Wikipedia

Константина фон Нейрата освободили в 1954 году после примерно восьми лет заключения; Эриха Редера, осуждённого пожизненно, – в 1955-м, Вальтера Функа – в мае 1957 года. Все трое умерли в 1950-х или в 1960 году.

Карл Дёниц вышел на свободу после десяти лет заключения в октябре 1956 года. Альберт Шпеер и Бальдур фон Ширах, получившие по 20 лет, были освобождены 1 октября 1966 года. Дёниц умер в 1980, Шпеер – в 1981, Ширах – в 1974 году.

Рудольф Гесс оставался в Шпандау до конца жизни: 17 августа 1987 года он умер в тюрьме в возрасте 93 лет. Обстоятельства его смерти расследовала Королевская военная полиция Великобритании. После смерти Гесса в тюрьме не осталось заключённых, и Шпандау закрыли.

Мартина Бормана не было среди казнённых: трибунал вынес ему смертный приговор заочно. Его останки нашли в Берлине в 1972 году, а в 1998-м идентификацию подтвердило исследование митохондриальной ДНК. Об этом сообщает Энциклопедия Холокоста; результаты генетической экспертизы опубликованы и в научной статье судебных медиков.

Тела десяти казнённых кремировали, а прах развеяли в притоке реки Изар, чтобы не оставлять могил, которые могли бы превратиться в места поклонения сторонников осуждённых.

Почему важен Нюрнбергский процесс

Суд стал важным этапом формирования международного уголовного права. Он закрепил принцип индивидуальной ответственности: государственная должность не освобождает от ответственности, а исполнение приказа само по себе не снимает вину. Суд оценивал доказательства по каждому обвиняемому отдельно и не вынес одинаковый приговор всем участникам режима.

Принципы трибунала получили продолжение в международном праве. 11 декабря 1946 года Генеральная Ассамблея ООН подтвердила принципы, признанные Уставом и решением суда; в 1950 году Комиссия международного права ООН сформулировала их в отдельном документе.

Нюрнбергский трибунал: итоги и уроки. Фото © Wikipedia

Суд также создал публичный архив документов, свидетельств и доказательств преступлений, которые можно перепроверять. Его материалы продолжают изучать историки, юристы и другие исследователи Второй мировой войны.

Фильмы и документы

Художественные фильмы помогают представить атмосферу, но не заменяют материалы суда. Российская драма «Нюрнберг» Николая Лебедева вышла в 2023 году; Сергей Безруков сыграл советского главного обвинителя Романа Руденко. В картине есть драматургические решения и вымышленные элементы, поэтому она помогает представить атмосферу, но не является стенограммой процесса. О выборе Безрукова на роль Руденко режиссёр рассказывал в интервью Life.ru.

Американская картина «Нюрнбергский процесс» (Judgment at Nuremberg, 1961) посвящена не главному трибуналу, а последующему процессу над немецкими судьями. Это важное различие: фильмы рассказывают о разных процессах, хотя оба связаны с темой ответственности за преступления нацистского режима.

Часто задаваемые вопросы

Что такое Нюрнбергский трибунал?

Это международный суд, созданный США, СССР, Великобританией и Францией для рассмотрения дела высших руководителей нацистской Германии. Шло рассмотрение преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности.

Кого казнили 16 октября 1946 года?

В этот день повесили десятерых: Иоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Альфреда Йодля и Артура Зейсс-Инкварта. Герман Геринг покончил с собой до исполнения приговора, а Мартин Борман был осуждён заочно.

Как умер Герман Геринг?

Фото © Wikipedia / Raymond D'Addario

Геринг покончил с собой в ночь на 16 октября 1946 года, за несколько часов до назначенной казни. Трибунал приговорил его к смерти через повешение, но привести приговор в исполнение не успели.

Сколько длился главный процесс?

Основной Международный военный трибунал работал с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года – около десяти с половиной месяцев. В дальнейшем в Нюрнберге состоялись отдельные процессы над другими обвиняемыми, поэтому выражение «Нюрнбергские процессы» может относиться не только к главному суду.

Где найти документы и стенограммы?

Отдельная история о гибели советского обвинителя Николая Зори в материале Life.ru «Загадка Нюрнбергского трибунала. Тайна гибели советского обвинителя Зори».

Авторы Вячеслав Кокуркин