85 лет и целая эпоха в кино: Путин поздравил народную артистку Жанну Болотову с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Жанну Болотову с 85-летием. Глава государства отметил её многолетнюю работу в кинематографе и признание, которое актриса заслужила у нескольких поколений зрителей. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За годы преданного служения искусству вы обогатили отечественный кинематограф глубокими, запоминающимися актерскими работами, по праву снискали высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей», — говорится в обращении президента.

Путин также пожелал юбилярше крепкого здоровья, дальнейших успехов и благополучия.

Жанна Болотова родилась 19 октября 1941 года в Новосибирской области. Её творческий путь связан с советским кинематографом, в котором актриса исполнила множество драматических ролей.

Зрителям она известна по картинам «Дом, в котором я живу», «Судьба резидента», «Бегство мистера Мак-Кинли» и «Подранки». Эти фильмы стали заметной частью её творческой биографии.

Профессиональные заслуги Болотовой получили государственное признание. В 1977 году она стала лауреатом Государственной премии СССР, а в 1985-м ей присвоили звание народной артистки РСФСР.

19 октября 2026 года актриса отмечает 85-летний юбилей.

Жанна Болотова на протяжении десятилетий была связана не только с советским кинематографом, но и с режиссёром Николаем Губенко, последним министром культуры СССР. Будущие супруги познакомились во ВГИКе, однако их отношения сложились не сразу. Позднее Болотова стала сниматься в картинах мужа, включая «Если хочешь быть счастливым», «Из жизни отдыхающих» и «И жизнь, и слёзы, и любовь». В августе 2026 года исполнилось 85 лет со дня рождения Губенко, который скончался в 2020 году. Отдельную страницу в творческой биографии актрисы занимает фильм «Подранки», участвовавший в конкурсной программе Каннского кинофестиваля 1977 года. В этой картине Болотова сыграла учительницу Аллу Константиновну.