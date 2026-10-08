9 месяцев премиум-класса: Сколько стоит быть «беременяшкой» в Москве, ни в чём себе не отказывая

Подготовка к беременности, девять месяцев наблюдения и роды в Москве могут обойтись примерно в 1,18 миллиона рублей, если выбирать платную медицину и дополнительные услуги для комфорта. Такой расчёт сделали наши коллеги из Mash Money.

Самая крупная статья расходов в подсчётах — контракт на роды с отдельной палатой. На него заложили 390 тысяч рублей. Ещё около 250 тысяч может уйти на платное ведение беременности, обследования и скрининги.

Заметную часть бюджета составляют и необязательные траты. Йога, бассейн и массажи оценены почти в 130 тысяч рублей, одежда и бельё для будущей мамы — ещё в 60 тысяч. На курсы для родителей, психолога и книги авторы расчёта отвели около 50 тысяч.

Кроме того, в смету вошли чекапы будущих родителей перед зачатием, НИПТ, дополнительное УЗИ, витамины и препараты по назначению врача, услуги доулы, фотосессия, вещи для роддома, восстановление после родов, а также дополнительные расходы на питание и такси.

Если отказаться от платного наблюдения и контракта на роды и пользоваться ОМС, но оставить остальные пункты из этого списка, итоговая сумма снижается примерно до 473 тысяч рублей.

При этом значительная часть расходов в расчёте относится именно к комфорту и личным предпочтениям, а не к обязательным тратам. Стоимость также будет отличаться в зависимости от выбранной клиники и набора услуг. Покупки для новорождённого в сумму не включались.