От гестоза до проблем с сердцем: Репродуктолог оценила риски позднего материнства

Беременность и роды после 45 лет связаны с повышенной вероятностью тяжёлых осложнений, поэтому требуют особенно тщательного медицинского наблюдения. Об этом в беседе с 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог Мария Милютина, объяснившая, какие изменения происходят в организме женщины с возрастом.

Главное внимание врачи уделяют состоянию сердца, сосудов и нервной системы будущей матери. Кроме того, специалисты оценивают хронические заболевания, которые могли развиться к этому возрасту. Необходимо убедиться, что вынашивание ребёнка не приведёт к серьёзным последствиям для здоровья пациентки.

Одной из основных опасностей Милютина назвала гестоз. Это осложнение может сопровождаться повышенным артериальным давлением, отёками и появлением белка в моче. С годами вероятность подобных нарушений увеличивается.

Отдельная проблема касается качества яйцеклеток. По словам репродуктолога, при генетическом тестировании эмбрионов, полученных в программе ЭКО с использованием собственных яйцеклеток 45-летней женщины, хромосомные патологии обнаруживаются в 95–99% случаев. Из-за этого даже успешное получение эмбрионов не гарантирует, что среди них окажется подходящий для переноса.

Однако возможность стать матерью в более позднем возрасте сохраняется благодаря современным репродуктивным технологиям. Один из вариантов — заранее заморозить яйцеклетки, чтобы воспользоваться ими спустя годы. При таком подходе риск хромосомных нарушений зависит от возраста женщины на момент получения биоматериала, а не его последующего использования.

Аналогичный принцип действует и при применении донорских ооцитов. В этом случае значение имеет возраст донора. При этом даже использование заранее сохранённых или донорских клеток не устраняет риски, связанные с вынашиванием беременности самой женщиной.

Ранее Life.ru рассказывал о 60-летней учёной из РУДН, которая родила третьего ребёнка благодаря заранее замороженным яйцеклеткам. Женщина сохранила биоматериал ещё в 2010 году, а спустя 15 лет обратилась к репродуктологам московского клинического центра «Коммунарка».