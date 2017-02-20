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Опубликовано 20 февраля 2017, 13:31

Зверский батл. Собака Хэмилтона против кота Макарова — Кудрявцевой

Лайф решил столкнуть двух животных — рекордсменов "Инстаграма": английскую бульдожку по кличке Коко чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона (117 тысяч подписчиков) с шотландским вислоухим котом Фофой хоккеиста Игоря Макарова и его супруги Леры Кудрявцевой (14,5 тысячи).

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Instagram/Roscoe &amp; Coco Hamilton/fofan_86

Коллаж © L!FE. Фото © Instagram/Roscoe & Coco Hamilton/fofan_86

Коко очень любит водные процедуры. Вот, например, она нежится в бассейне...

Coco loves to swim! : @spinzbeatsinc

Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco)

Её российский инстаграм-конкурент кот Фофа тоже не отказывает себе в удовольствии принять ванну. Правда, для этих целей он частенько использует биде...

Принимаю ванну так сказать

Публикация от Фофа (@fofan_86)

В одном из интервью Хэмилтон признался, что его бульдог совсем не любит пешие прогулки: чтобы отправиться, например, в городской парк, пилоту "Формулы-1" приходится заказывать такси.

Whenever you open the car door, coco thinks she's driving and hops in!

Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco)

Coco ❤️

Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco)

Фофа в силу своего кошачьего происхождения слишком далеко от дома не отходит. Вот он во дворе охотится на птичку. Что тут сказать — дикий зверь...

Зверь!

Публикация от Фофа (@fofan_86)

Правда, иногда Хэмилтону всё же удаётся заставить Коко более активно проводить свободное время. Вот Коко вместе с братом Роско скатывается с горы.

Fun with Dad! Roscoe loves to run thru the snow, Coco on the other hand, likes to do nothing, always. #LazyCoco #BestDogs

Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco)

Фофа же предпочитает свободное время посвящать уборке. Прогресс прогрессом, но контроль за посудомоечной и стиральной машинами никто не отменял.

Стирку затеял короче я

Публикация от Фофа (@fofan_86)

В аккаунте Коко много фотографий с хозяином.

Coco with Dad in Baku!! @lewishamilton

Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco)

В "инстагаме" Фофы мы нашли всего одну карточку с Игорем Макаровым и ни одной с Лерой Кудрявцевой. Вероятно, кот не намерен делить славу с и без того популярными хозяевами.

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Ульяна Аксёнова
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