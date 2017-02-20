Зверский батл. Собака Хэмилтона против кота Макарова — Кудрявцевой
Лайф решил столкнуть двух животных — рекордсменов "Инстаграма": английскую бульдожку по кличке Коко чемпиона "Формулы-1" Льюиса Хэмилтона (117 тысяч подписчиков) с шотландским вислоухим котом Фофой хоккеиста Игоря Макарова и его супруги Леры Кудрявцевой (14,5 тысячи).
Коллаж © L!FE. Фото © Instagram/Roscoe & Coco Hamilton/fofan_86
Коко очень любит водные процедуры. Вот, например, она нежится в бассейне...
Её российский инстаграм-конкурент кот Фофа тоже не отказывает себе в удовольствии принять ванну. Правда, для этих целей он частенько использует биде...
В одном из интервью Хэмилтон признался, что его бульдог совсем не любит пешие прогулки: чтобы отправиться, например, в городской парк, пилоту "Формулы-1" приходится заказывать такси.
Фофа в силу своего кошачьего происхождения слишком далеко от дома не отходит. Вот он во дворе охотится на птичку. Что тут сказать — дикий зверь...
Правда, иногда Хэмилтону всё же удаётся заставить Коко более активно проводить свободное время. Вот Коко вместе с братом Роско скатывается с горы.
Фофа же предпочитает свободное время посвящать уборке. Прогресс прогрессом, но контроль за посудомоечной и стиральной машинами никто не отменял.
В аккаунте Коко много фотографий с хозяином.
В "инстагаме" Фофы мы нашли всего одну карточку с Игорем Макаровым и ни одной с Лерой Кудрявцевой. Вероятно, кот не намерен делить славу с и без того популярными хозяевами.