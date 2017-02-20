Зверский батл. Собака Хэмилтона против кота Макарова — Кудрявцевой

Коко очень любит водные процедуры. Вот, например, она нежится в бассейне...

Coco loves to swim! : @spinzbeatsinc Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco) Янв 14 2017 в 7:08 PST

Её российский инстаграм-конкурент кот Фофа тоже не отказывает себе в удовольствии принять ванну. Правда, для этих целей он частенько использует биде...

Принимаю ванну так сказать Публикация от Фофа (@fofan_86) Авг 4 2015 в 3:56 PDT

В одном из интервью Хэмилтон признался, что его бульдог совсем не любит пешие прогулки: чтобы отправиться, например, в городской парк, пилоту "Формулы-1" приходится заказывать такси.

Whenever you open the car door, coco thinks she's driving and hops in! Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco) Мар 9 2015 в 3:37 PDT

Coco ❤️ Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco) Янв 23 2015 в 4:43 PST

Фофа в силу своего кошачьего происхождения слишком далеко от дома не отходит. Вот он во дворе охотится на птичку. Что тут сказать — дикий зверь...

Зверь! Публикация от Фофа (@fofan_86) Май 24 2015 в 7:24 PDT

Правда, иногда Хэмилтону всё же удаётся заставить Коко более активно проводить свободное время. Вот Коко вместе с братом Роско скатывается с горы.

Fun with Dad! Roscoe loves to run thru the snow, Coco on the other hand, likes to do nothing, always. #LazyCoco #BestDogs Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco) Дек 16 2016 в 4:04 PST

Фофа же предпочитает свободное время посвящать уборке. Прогресс прогрессом, но контроль за посудомоечной и стиральной машинами никто не отменял.

Публикация от Фофа (@fofan_86) Май 4 2015 в 6:48 PDT

Стирку затеял короче я Публикация от Фофа (@fofan_86) Авг 5 2015 в 11:19 PDT

В аккаунте Коко много фотографий с хозяином.

Coco with Dad in Baku!! @lewishamilton Публикация от Roscoe & Coco Hamilton (@roscoelovescoco) Июн 16 2016 в 9:21 PDT

В "инстагаме" Фофы мы нашли всего одну карточку с Игорем Макаровым и ни одной с Лерой Кудрявцевой. Вероятно, кот не намерен делить славу с и без того популярными хозяевами.