Минздрав поблагодарил Верховный суд за поддержку законопроекта Яровой

Сегодня Верховный суд РФ поддержал законопроект о защите медработников от нападений, разработанный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и председателем Комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. Об этом сообщается на сайте "Единой России".

На эту новость отреагировали в Минздраве. "Министерство здравоохранения Российской Федерации благодарит Верховный суд Российской Федерации за поддержку законопроекта, пресекающего противоправные действия против медицинских работников и пациентов", — сказано в сообщении пресс-службы.

В Минздраве надеются, что законопроект будет рассмотрен Госдумой уже в весеннюю сессию.

— Мы устанавливаем два вида ответственности — уголовную и административную — за сам факт воспрепятствования законной деятельности врача путём удержания, угроз, создания ему препятствий по доступу к больному. Если это повлекло вред здоровью пациента средней тяжести, тяжкий вред или смерть пациента, наступает уголовная ответственность, — ранее поясняла вице-спикер.

Напомним, в 2015 году законопроект об ужесточении наказания за нападения на медиков разработал Минздрав. Как рассказывал Лайф, против того законопроекта высказывалась Генеральная прокуратура РФ.

Необходимость ужесточить наказание назрела уже давно. Как рассказывал Лайф, по данным Профсоюза работников здравоохранения России, пациенты избивают примерно 200 врачей в год.

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