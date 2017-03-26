Гран-при "Формулы-1" в Австралии. Феттель "вынес" Mercedes, Квят урвал 2 очка
Фото: © AP/EAST NEWS
Первую гонку 68-го в истории сезона "Ф-1" выиграл немец Себастьян Феттель, прервавший свою (и Ferrari) 553-дневную серию без побед в "королевских гонках".
Феттель выиграл 9 секунд у Льюиса Хэмилтона и в целом был намного быстрее доминировавших в прошлом сезоне Mercedes. На подиуме им составил компанию Валттери Боттас, заменивший в "серебряных стрелах" внезапно завершившего карьеру чемпиона мира 2016 года Нико Росберга.
Со старта ушёл первым Хэмилтон, Феттель почти половину гонки в Мельбурне держался в секунде позади британца. Развязка наступила после пит-стопов — пилот Mercedes остановился раньше и потерял время за Максом Ферстаппеном.
Скандальный голландец по сути "оттормозил" трёхкратного чемпиона мира, и сменивший шины позже Феттель успел выехать на трассу прямо перед ними. Как ни стучали боссы Mercedes кулаками по столу от злости, после этого четырёхкратный чемпион мира спокойно довёл гонку до победы.
toto wolff ain't happy #ausGP pic.twitter.com/qn3JiwynLQ— danxx (@dankrdoso) 26 марта 2017 г.
Единственный российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят, стартовав 9-м, пришёл к финишу на том же месте. Гонщик Toro Rosso дольше всех оставался на трассе без смены шин, потом оказался жертвой заминки команды на пит-стопе, а в конце заезда был вызван в боксы ещё раз из-за проблем с мотором. Но очки всё же заработал.
Формула-1. Гран-при Австралии
1. Себастьян Феттель (Ferrari)
2. Льюис Хэмилтон (Mercedes)
3. Валттери Боттас (Mercedes)
4. Кими Райкконен (Ferrari)
5. Макс Ферстаппен (Red Bull)
6. Фелипе Масса (Williams)
7. Серхио Перес (Force India)
8. Карлос Сайнс (Toro Rosso)
9. Даниил Квят (Toro Rosso)
10. Эстебан Окон (Force India)
Положение в чемпионате:
1. Феттель — 25. 2. Хэмилтон — 18. 3. Боттас — 15. 4. Райкконен — 12. 5. Ферстаппен — 10.