Гран-при "Формулы-1" в Австралии. Феттель "вынес" Mercedes, Квят урвал 2 очка

Первую гонку 68-го в истории сезона "Ф-1" выиграл немец Себастьян Феттель, прервавший свою (и Ferrari) 553-дневную серию без побед в "королевских гонках".

Феттель выиграл 9 секунд у Льюиса Хэмилтона и в целом был намного быстрее доминировавших в прошлом сезоне Mercedes. На подиуме им составил компанию Валттери Боттас, заменивший в "серебряных стрелах" внезапно завершившего карьеру чемпиона мира 2016 года Нико Росберга.

Со старта ушёл первым Хэмилтон, Феттель почти половину гонки в Мельбурне держался в секунде позади британца. Развязка наступила после пит-стопов — пилот Mercedes остановился раньше и потерял время за Максом Ферстаппеном.

Скандальный голландец по сути "оттормозил" трёхкратного чемпиона мира, и сменивший шины позже Феттель успел выехать на трассу прямо перед ними. Как ни стучали боссы Mercedes кулаками по столу от злости, после этого четырёхкратный чемпион мира спокойно довёл гонку до победы.