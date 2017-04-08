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Регион
Опубликовано 8 апреля 2017, 11:39

"Формула-1" в Шанхае. Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят обогнал конкурента

Фото: &copy;&nbsp;imago/Crash Media Group/EAST NEWS

Фото: © imago/Crash Media Group/EAST NEWS

Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Китая, россиянин Даниил Квят из Toro Rosso квалифицировался девятым.

Для трёхкратного чемпиона мира Хэмилтона это третья победа в квалификации Гран-при Китая и 63-я всего за карьеру. Британец опередил немецкого пилота Ferrari, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который начал сезон с выигрыша Гран-при Австралии.

Квят показал результат, аналогичный мельбурнскому. Однако на этот раз оказался впереди своего товарища по Toro Rosso — испанца Карлоса Сайнса.

Гонка Гран-при Китая состоится 9 апреля.

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Алексей Безъязычный
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