"Формула-1" в Шанхае. Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят обогнал конкурента

Для трёхкратного чемпиона мира Хэмилтона это третья победа в квалификации Гран-при Китая и 63-я всего за карьеру. Британец опередил немецкого пилота Ferrari, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который начал сезон с выигрыша Гран-при Австралии.

Квят показал результат, аналогичный мельбурнскому. Однако на этот раз оказался впереди своего товарища по Toro Rosso — испанца Карлоса Сайнса.

Гонка Гран-при Китая состоится 9 апреля.