"Формула-1" в Шанхае. Хэмилтон выиграл квалификацию, Квят обогнал конкурента
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Британский гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон завоевал поул на Гран-при Китая, россиянин Даниил Квят из Toro Rosso квалифицировался девятым.
Для трёхкратного чемпиона мира Хэмилтона это третья победа в квалификации Гран-при Китая и 63-я всего за карьеру. Британец опередил немецкого пилота Ferrari, четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля, который начал сезон с выигрыша Гран-при Австралии.
Квят показал результат, аналогичный мельбурнскому. Однако на этот раз оказался впереди своего товарища по Toro Rosso — испанца Карлоса Сайнса.
Гонка Гран-при Китая состоится 9 апреля.