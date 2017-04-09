"Формула-1" в Шанхае. Хэмилтон взял реванш у Феттеля, Квят сломал руль

Победителем гонки Гран-при Китая стал трёхкратный чемпион "Формулы-1" из Mercedes британец Льюис Хэмилтон, который вернул должок Себастьяну Феттелю и догнал немецкого пилота Ferrari в чемпионате.

Гонка в Шанхае началась на мокрой трассе, и уже спустя несколько кругов организаторам пришлось выпускать машину безопасности, попутно собирая обломки машин после нескольких аварий.

Зрелищной гонка получилась и без аварий: в лидирующей группе было много контактной борьбы, несколько красивых обгонов удались победителю первого Гран-при этого года Феттелю. Вне конкуренции остался только Хэмилтон, который вовремя сменил шины с промежуточных на сухие, отштамповал несколько быстрых кругов и оторвался от пелотона.

В итоге Хэмилтон и Феттель снова, как в Австралии, закончили гонку на первом и втором местах, но в обратном порядке. Третью ступень подиума занял Макс Ферстаппен.

Кстати, на этой неделе отличился и отец последнего Йос, в прошлом экс-пилот "Формулы" — он... заночевал в полиции после драки в клубе.

А вот россиянину Даниилу Квяту на подсыхающей китайской трассе блеснуть не удалось: стартовав в очковой зоне, он растерял темп, а в середине гонки остановил свой Toro Rosso у обочины. На "самом сексуальном болиде чемпионата" (так назвал машину перед сезоном Квят) отказал усилитель рулевого управления, россиянин не мог переключать передачи вверх.

Формула-1. Гран-при Китая

1. Льюис Хэмилтон (Mercedes)

2. Себастьян Феттель (Ferrari)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull)

4. Даниэль Риккьярдо (Red Bull)

5. Кими Райкконен (Ferrari)

6. Вальттери Боттас (Mercedes)

7. Карлос Сайнс (Toro Rosso)

8. Кевин Магнуссен (Haas)

9. Серхио Перес (Force India)

10. Эстебан Окон (Force India)

Положение в чемпионате:

1. Феттель, Хэмилтон — по 42. 3. Ферстаппен — 25.