Никита Михалков узнал о своём попадании в базу украинской военной разведки только от журналистов и отреагировал на новость народной пословицей. Режиссёр дал понять, что особого значения этому событию не придаёт, сообщает ТАСС.

«О том, что меня внесли в эту базу, я узнал сейчас от вас. Была такая пословица смешная: «Мужик на барина сердился-сердился, а барин и не знал», — сказал народный артист РСФСР.

Имя Михалкова появилось на портале War&Sanctions, который ведёт Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Основанием для включения режиссёра в перечень стала его систематическая поддержка политики и действий российских властей. В опубликованном досье также указано, что с 2012 года Михалков является постоянным доверенным лицом президента Владимира Путина.

Всего в соответствующем разделе украинского ресурса с 2022 года собраны сведения более чем о 450 общественных деятелях, артистах и спортсменах. Составители базы связывают их деятельность с поддержкой российской государственной политики.

Ранее Life.ru рассказывал, что в аналогичный перечень внесли Сергея Безрукова. Украинская сторона обратила внимание на его выступления перед военнослужащими, посещение госпиталей и участие в патриотических мероприятиях.