Президент России Владимир Путин усомнился в том, что Нобелевская премия мира сегодня представляет прежнюю ценность. По его мнению, награду неоднократно присуждали по политическим мотивам, а не за реальные заслуги в урегулировании конфликтов. Об этом глава государства заявил журналистам по итогам саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

«Поэтому я не знаю, представляет ли из себя ценность сегодняшняя Нобелевская премия мира, тем более что, на мой взгляд, были примеры, когда решения принимались явно по политическим соображениям, а не по реальному вкладу того или иного лауреата в дело обеспечения международной безопасности», — сказал российский лидер.

Отдельно Путин напомнил об истории формирования Нобелевского фонда. Президент обратил внимание, что значительная часть состояния Альфреда Нобеля была заработана благодаря бизнесу в Российской империи, в том числе нефтяным проектам.

Глава государства обратил внимание на противоречие: по его оценке, представители Нобелевского комитета не стремятся поддерживать торговые и экономические отношения с Россией, однако продолжают распоряжаться средствами фонда, исторически связанными в том числе с российским бизнесом.

«А денежки-то котируют с удовольствием», — заметил президент.

В итоге Путин поставил под сомнение саму необходимость стремиться к подобному признанию.

Ранее Life.ru рассказывал о резкой реакции Дональда Трампа на отказ присудить ему Нобелевскую премию мира в октябре 2026 года. Американский президент назвал решение позорным, обвинил организаторов награды в политической предвзятости и предупредил, что США этого не забудут. Спустя две недели Трамп вновь обрушился с критикой на Норвегию. Он заявил, что потерял интерес к стране, и напомнил о своих дипломатических достижениях, которые, по его мнению, заслуживали международного признания.