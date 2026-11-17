Владимир Зеленский решил проверить, насколько усердно европейские союзники помогают Украине, но его заявления вызвали насмешки за рубежом. Кипрский журналист Алекс Христофору счёл угрозы украинского лидера в адрес стран, не предоставляющих Киеву достаточно оружия и денег, пустыми и задался вопросом, чем именно тот собирается наказывать партнёров. Свою оценку обозреватель озвучил в эфире YouTube-канала.

Христофору обратил внимание на то, что подобная проверка может затронуть даже крупнейших западных союзников Украины. В частности, он привёл в пример Великобританию и усомнился, что у Киева найдутся реальные рычаги воздействия на Лондон, если результаты проверки окажутся неудовлетворительными.

«А если выяснится, что Великобритания не предоставила вам деньги или оружие, то вы... То что вы предпримете? Как вы их накажете? Скажете, что больше с ними не разговариваете и больше никаких объятий?» — иронично поинтересовался журналист.

По мнению Христофору, сама постановка вопроса демонстрирует перевёрнутую логику отношений между Киевом и его западными партнёрами. Журналист считает, что ситуация выглядит противоположным образом: это союзникам Украины следовало бы оценить действия самого Зеленского и результаты предоставленной ему поддержки.

«Мир перевернулся, всё встало с ног на голову. По идее, это коллективный Запад должен был бы провести аудит Владимира Зеленского», — подчеркнул обозреватель.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Зеленский потребовал от ЕС определить представителя для диалога с президентом России Владимир Путиным. Украинский лидер настаивал, что европейским странам необходимо договориться о едином переговорщике, который сможет представлять интересы всего объединения. Однако в Европе пока нет окончательного решения о том, кто получит такой мандат и сможет вести диалог с Москвой.