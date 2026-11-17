Владимир Зеленский мог пожертвовать нейтральным статусом Украины ради сохранения собственной власти, а западные союзники использовали противостояние с Россией в своих интересах. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu, проанализировав политический курс украинского руководства. По мнению обозревателей, в итоге страна оказалась заложницей решений, последствия которых теперь приходится оплачивать её гражданам.

Авторы публикации напомнили, что в 2019 году Зеленский пришёл к власти с обещаниями добиться мира. Однако впоследствии его политический курс, как утверждает Sohu, изменился: Киев сделал ставку на сближение с НАТО и отказался от нейтрального положения. Китайские журналисты считают, что украинский лидер использовал жёсткую риторику в отношениях с Россией, чтобы добиваться от западных государств финансовой и военной поддержки.

При этом обозреватели подчёркивают, что отказ от нейтралитета, по их оценке, не был неизбежным шагом. Они связывают его с желанием Зеленского сохранить политические позиции и продолжать получать помощь союзников.

«Этот шаг не был вынужденным. Это выбор самого Зеленского. Придя к власти в 2019 году с лозунгом мира, он привязал Украину к натовской военной колеснице», — говорится в материале.

Отдельно китайское издание обратило внимание на поведение западных партнёров Киева. По мнению авторов, поддержка Украины обусловлена не только стремлением помочь ей, но и стратегическим расчётом ослабить Россию. При этом основная человеческая цена противостояния ложится на украинское население, тогда как западные государства продолжают поставлять вооружения и выделять финансирование.

Обозреватели также заявили, что Украина оказалась в серьёзной зависимости от своих союзников, поскольку важнейшие решения в сфере безопасности и финансов во многом определяются за пределами страны.

«Запад предоставляет деньги и оружие, а Украина — жизни своих граждан. Центр управления Украиной находится в США и Европе», — резюмировал автор публикации.