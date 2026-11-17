Обещал мир, но выбрал войну: В Китае раскрыли, зачем Зеленскому понадобился отказ от нейтралитета
Sohu: Зеленский отказался от нейтралитета Украины ради сохранения власти
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Владимир Зеленский мог пожертвовать нейтральным статусом Украины ради сохранения собственной власти, а западные союзники использовали противостояние с Россией в своих интересах. К такому выводу пришли авторы китайского издания Sohu, проанализировав политический курс украинского руководства. По мнению обозревателей, в итоге страна оказалась заложницей решений, последствия которых теперь приходится оплачивать её гражданам.
Авторы публикации напомнили, что в 2019 году Зеленский пришёл к власти с обещаниями добиться мира. Однако впоследствии его политический курс, как утверждает Sohu, изменился: Киев сделал ставку на сближение с НАТО и отказался от нейтрального положения. Китайские журналисты считают, что украинский лидер использовал жёсткую риторику в отношениях с Россией, чтобы добиваться от западных государств финансовой и военной поддержки.
При этом обозреватели подчёркивают, что отказ от нейтралитета, по их оценке, не был неизбежным шагом. Они связывают его с желанием Зеленского сохранить политические позиции и продолжать получать помощь союзников.
«Этот шаг не был вынужденным. Это выбор самого Зеленского. Придя к власти в 2019 году с лозунгом мира, он привязал Украину к натовской военной колеснице», — говорится в материале.
Отдельно китайское издание обратило внимание на поведение западных партнёров Киева. По мнению авторов, поддержка Украины обусловлена не только стремлением помочь ей, но и стратегическим расчётом ослабить Россию. При этом основная человеческая цена противостояния ложится на украинское население, тогда как западные государства продолжают поставлять вооружения и выделять финансирование.
Обозреватели также заявили, что Украина оказалась в серьёзной зависимости от своих союзников, поскольку важнейшие решения в сфере безопасности и финансов во многом определяются за пределами страны.
«Запад предоставляет деньги и оружие, а Украина — жизни своих граждан. Центр управления Украиной находится в США и Европе», — резюмировал автор публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, как китайское издание Sohu оценило перспективы мирных переговоров по Украине. По мнению обозревателей, Москва и Киев пока не могут найти общий язык по территориальному вопросу и будущим гарантиям безопасности. Авторы публикации считают, что без серьёзных уступок и пересмотра позиций сторон рассчитывать на быстрое завершение конфликта не приходится.