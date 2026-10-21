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Опубликовано 21 октября, 16:23

«А Краматорск и Славянск?» Военный эксперт отверг «хотелки» Зеленского по заморозке конфликта

Матвийчук отверг идею Зеленского о заморозке по линии соприкосновения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Фиксация конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения не отвечает интересам России, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В беседе с Life.ru он заявил, что при обсуждении урегулирования необходимо учитывать безопасность приграничных территорий.

«Нет, это нас не устраивает, потому что фиксация по линии боевого соприкосновения неприемлема. Необходимо помнить о том, что нужна ещё и буферная зона в пределах 100 км, которая должна обеспечивать мир наших приграничных районов, в том числе и новых регионов», — сказал Матвийчук.

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По его мнению, российское руководство не согласится на простую остановку боевых действий по существующей линии фронта, как того хочет Владимир Зеленский. Он добавил, что к России должны отойти как минимум Запорожье, Харьков и Херсон.

«Я думаю, должны войти Херсон, Запорожье, возможно, Харьков — это те территории, которые должны быть в составе Российской Федерации. Ах да, я забыл про Одессу и Николаев. А у Киева останутся Краматорск и Славянск, за которые сейчас наши ребята кровью землю поливают? Нет, это невозможно», — добавил Матвийчук.

Предложения Зеленского он назвал оторванными от обстановки.

«Вы знаете, это “хотелки” Зеленского. Человек давным-давно оторван от реальности, и у него какие-то цифры, взятые с потолка. Я думаю, что это предмет дискуссии, и наше политическое руководство это, конечно, не удовлетворит», — заключил эксперт.

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Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский заявил о готовности Украины к мирной сделке с потерей территорий. В интервью Fox News он утвердительно ответил на вопрос о соглашении, которое закрепило бы нынешнее положение дел и позволило Украине сохранить 75% территории.

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Александра Вишнякова
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