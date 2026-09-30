«А может, будут только лучше»: Захарова ответила Пашиняну о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не спешить с выводами после слов премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что отношения Еревана и Москвы «не будут такими, как прежде».

«Надо понять, о чём говорил Никол Пашинян, заявляя, что отношения Еревана с Москвой не будут такими, как прежде. А может быть, он имел в виду, что они будут только лучше», — сказала дипломат на брифинге.

По словам Захаровой, российская сторона предпочитает дождаться дополнительных разъяснений армянского премьера и лишь после этого комментировать его заявление.

Пашинян ранее говорил, что российско-армянские отношения проходят через трансформацию на фоне изменившейся ситуации на Южном Кавказе. После переговоров с Владимиром Путиным в Бишкеке 1 сентября армянский премьер назвал отношения двух стран чрезвычайно важными и заявил о необходимости адаптировать их к новым условиям. Тогда же Москва и Ереван договорились продолжить диалог, а Пашинян анонсировал новый визит в российскую столицу.

Через несколько дней глава правительства Армении сообщил о договорённости с Путиным провести «инвентаризацию» двусторонних отношений. По его словам, стороны намерены определить направления, где их позиции совпадают, и вопросы, по которым сохраняются разногласия.