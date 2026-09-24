«Абсолютно логично»: В США не удивились желанию наркоторговцев клеймить кокаин довольным Зеленским
Журналист Хинкл назвал логичными кадры ФСБ с кокаином и Зеленским
Обложка © ЦОС ФСБ
Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованные ФСБ кадры изъятия крупной партии наркотиков с фотографией Владимира Зеленского.
«Это почему-то кажется абсолютно логичным», — написал Хинкл в соцсети X.
Напомним, ФСБ сообщила о задержании россиянина, перевозившего особо крупную партию наркотиков. Всего изъято более 300 килограммов кокаина. На некоторых брикетах была фотография молодого Владимира Зеленского, показывающего одобрительный жест большим пальцем вверх. На глазах у него нарисованы знаки доллара, внизу подпись «2026».
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