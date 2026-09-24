Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 сентября, 13:37

«Абсолютно логично»: В США не удивились желанию наркоторговцев клеймить кокаин довольным Зеленским

Журналист Хинкл назвал логичными кадры ФСБ с кокаином и Зеленским

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

Американский журналист Джексон Хинкл отреагировал на опубликованные ФСБ кадры изъятия крупной партии наркотиков с фотографией Владимира Зеленского.

«Это почему-то кажется абсолютно логичным», — написал Хинкл в соцсети X.

Фото Зеленского были на упаковках с 300 кг кокаина, изъятого в Подмосковье
Фото Зеленского были на упаковках с 300 кг кокаина, изъятого в Подмосковье

Напомним, ФСБ сообщила о задержании россиянина, перевозившего особо крупную партию наркотиков. Всего изъято более 300 килограммов кокаина. На некоторых брикетах была фотография молодого Владимира Зеленского, показывающего одобрительный жест большим пальцем вверх. На глазах у него нарисованы знаки доллара, внизу подпись «2026».

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • США
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar