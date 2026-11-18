«Ад — иначе и не скажешь»: Немецкий корреспондент описал Киев после ударов по мостам
Корреспондент Welt назвал адом удары по мостам через Днепр в Киеве
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Удары ВС РФ по мостам через Днепр обернулись для Киева «адом», заявил корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер. По его словам, атаки серьёзно затруднили передвижение по городу и нарушили логистику.
«Минувшей ночью в Киеве творился настоящий ад — иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам — а именно по автомобильным мостам через Днепр, соединяющим восточную и западную части города», — сказал журналист в видео на YouTube-канале.
Ваннер сообщил об огромных пробках и вновь возникшем транспортном коллапсе. Он также связал трудности украинской стороны с изменениями в российских вооружениях.
«Россияне модернизировали своё оружие, повысив его точность, что создаёт для украинцев серьёзные проблемы», — добавил корреспондент.
Ранее Life.ru сообщал о ночных ракетных ударах по Северному и Южному мостам Киева. После атаки в городе возникли перебои с электричеством и водой, а власти ограничили движение по обеим переправам. По данным военкоров, российские силы применили ракеты «Искандер-М» и «Циркон».
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