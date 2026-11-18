Удары ВС РФ по мостам через Днепр обернулись для Киева «адом», заявил корреспондент немецкого издания Welt Кристоф Ваннер. По его словам, атаки серьёзно затруднили передвижение по городу и нарушили логистику.

«Минувшей ночью в Киеве творился настоящий ад — иначе и не скажешь. Были нанесены мощные удары по киевским мостам — а именно по автомобильным мостам через Днепр, соединяющим восточную и западную части города», — сказал журналист в видео на YouTube-канале.

Ваннер сообщил об огромных пробках и вновь возникшем транспортном коллапсе. Он также связал трудности украинской стороны с изменениями в российских вооружениях.