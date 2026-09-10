Адама Кадырова заметили на публике с погонами лейтенанта полиции

Секретарь Совета безопасности Чечни Адам Кадыров появился на публике с погонами лейтенанта полиции. Видео опубликовал в своём Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. На кадрах сын руководителя региона сопровождает отца на совещание с главами силового блока, а затем занимает место в зале.

На Адаме Кадырове чёрная форма с шевронами Росгвардии и погоны с двумя маленькими звёздами, которые соответствуют званию лейтенанта. Размер звёзд на этот раз заметно меньше, чем на погонах, которые он носил весной.

В марте 2026 года Адам Кадыров появился на совещании в камуфляже с одной звездой среднего размера. Тогда СМИ сообщили о присвоении ему звания майора. Позже пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов уточнил, что Кадыров-младший имеет звание младшего лейтенанта в структуре МВД. Согласно действующим правилам, для получения звания лейтенанта после младшего лейтенанта сотрудник полиции должен прослужить в предыдущем звании не менее одного года