АдГ собралась перекроить Евросоюз: Германию могут вывести из объединения

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) подготовила план радикальной реформы Евросоюза, предусматривающий отмену прямых выборов в Европарламент, сокращение полномочий Еврокомиссии и передачу ключевых решений национальным правительствам. Об этом сообщает Politico со ссылкой на партийный документ.

Согласно инициативе, депутатов Европарламента предлагается назначать из числа представителей национальных парламентов, а Еврокомиссии оставить исключительно административные функции. Суд ЕС партия хочет заменить арбитражным органом, который будет разрешать споры между государствами.

Кроме того, АдГ выступает за сокращение бюджета Евросоюза, уменьшение числа сотрудников европейских институтов и ликвидацию части агентств. Партия также предлагает отказаться от поступлений в бюджет ЕС за счёт НДС и сбора на пластик, пересмотреть распределение влияния в Европейском центральном банке и не допустить введения цифрового евро.

Отдельно в документе говорится о расширении самостоятельности Германии. Берлин должен получить право не соблюдать отдельные общеевропейские правила в сфере миграции, налогообложения, социальной политики, обороны и совместных заимствований.

Реализовать изменения авторы рассчитывают после выборов 2029 года, когда, по их надеждам, в европейских институтах сформируется «патриотическое правое большинство». Если реформировать ЕС не удастся, партия намерена добиваться референдума о членстве Германии в объединении.

Ранее Life.ru сообщал, что АдГ пересмотрела свою позицию по выходу Германии из Евросоюза и еврозоны. Вместо немедленного разрыва с Брюсселем партия решила сосредоточиться на изменении действующих договоров.

Планы реформирования ЕС появились на фоне усиления позиций партии в Германии. В сентябре АдГ победила на выборах в Мекленбурге — Передней Померании, набрав 38,2% голосов. Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца получил лишь 4,9% и впервые не прошёл в земельный парламент. После этого представители АдГ заговорили о возможной досрочной отставке главы правительства, однако сам Мерц отказался уходить.