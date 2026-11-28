Даже церковный брак, заключённый за границей, могут признать в России, рассказал адвокат Никос Параскевов. По его словам, если в стране свадьбы венчание имеет юридическую силу, религиозного обряда достаточно. Но там, где брак регистрируют только гражданские власти, одной церемонии в храме мало.

Для брака с участием гражданина России есть и второе условие — у пары не должно быть препятствий, перечисленных в Семейном кодексе РФ. Например, союз не признают, если один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке. Это же правило касается близких родственников, усыновителя и усыновлённого, а также случаев, когда суд признал одного из супругов недееспособным.

Если брак оформили местные власти, россиянам нужно сообщить об этом в ЗАГС. Для предъявления иностранного свидетельства в РФ может потребоваться апостиль или консульская легализация. Если оба будущих супруга — граждане РФ, они могут расписаться в российском консульстве, пояснил собеседник «Газеты.ru».