Россиянам, которые пересекают границу по действующему загранпаспорту, обычно достаточно одного документа, пояснила адвокат Татьяна Саяпина. По её словам, внутренний паспорт пригодится, если за рубежом загранпаспорт потеряется или его украдут.

В этом случае в российском консульстве можно оформить свидетельство на возвращение. Внутренний паспорт поможет быстрее подтвердить личность и гражданство. Если он остался дома, консульство может принять заявления свидетелей или провести дополнительную проверку.

Если россиянин выбрал в страну, в которую можно въехать и по внутреннему паспорту, на границе понадобится оригинал. Электронные копии документов лучше заранее сохранить в защищённом хранилище. Одной фотографии паспорта для выдачи свидетельства на возвращение недостаточно.

«Моя практическая рекомендация: если берёте оба паспорта, храните их раздельно, чтобы не потерять одновременно», — заключила собеседница «Газеты.ru».