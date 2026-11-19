Российский паспорт не могут признать недействительным только из-за неправильной или необычной подписи владельца. Даже если человек расписался не так, как принято, само по себе это не лишает документ юридической силы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В ведомстве пояснили, что все причины аннулирования паспорта строго определены законодательством. Ненадлежащей подписи среди них нет.

«Основания, по которым паспорт признается недействительным, перечислены в п. 8 ст. 9 федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». Данный перечень является исчерпывающим и не содержит такого основания, как проставление заявителем ненадлежащей подписи в полученном паспорте», — уточнили в МВД.

Согласно закону, паспорт теряет силу после истечения срока действия, выдачи нового документа, при утрате или краже, а также в случае серьёзных повреждений, мешающих его использованию. Недействительным признают и удостоверение личности, оформленное по поддельным документам или на фальшивом бланке.

Кроме того, паспорт перестаёт действовать через 90 дней после изменения фамилии, имени, отчества, даты или места рождения. Если гражданин не забрал оформленный документ в течение трёх лет, он также утрачивает силу. Среди других оснований — прекращение российского гражданства и смерть владельца.