Адвокат заявил об освобождении замкомандира РДК* Каплунова**

Замкомандира «Русского добровольческого корпуса» (РДК*) Степан Каплунов** в настоящее время находится на свободе. Об этом его адвокат Тарас Боровский заявил РБК-Украина. При этом точное местонахождение подзащитного ему, по его словам, неизвестно.

Боровский утверждает, что 23 августа Каплунова** силой увезли сотрудники СБУ. Адвокат считает это задержанием с нарушением процессуальных норм, поскольку ни он, ни соратники Каплунова** несколько дней не знали, где тот находится.

Позднее, по словам защитника, сотрудники СБУ привезли Каплунова** в квартиру для проведения неотложного обыска. Боровский заявил, что ему до сих пор не известно, что именно искали силовики. В то же время адвокат отверг версию спецслужбы о предотвращении теракта против российского оппозиционера, назвав её попыткой объяснить действия СБУ.

«Это их пиар-ход», — сказал Боровский.

В СБУ, в свою очередь, заявили, что проводили обыск в рамках расследования подготовки теракта, а на оперативно-следственную группу напали вооружённые люди. По версии ведомства, нападавшие пытались сорвать следственные действия и блокировали автомобилями проезд силовиков.

Ранее Life.ru сообщал о перестрелке между сотрудниками СБУ и ГУР у дома на улице Юрия Шумского в Киеве. Возможной причиной конфликта называли исчезновение Каплунова**. Позже ведомства заявили о предотвращении теракта против одного из российских оппозиционеров, не раскрыв его имени. Источники РБК-Украина связали эту историю с Каплуновым**, а ГУР впоследствии удалило пост об этом.

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