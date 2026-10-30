Аэропорты Москвы сегодня, 30 октября 2026 года: задержки, отмены рейсов и статус аэропортов Оглавление Какие аэропорты Москвы работают 30 октября: статус по Росавиации Есть ли задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы сегодня Внуково: задержки и отмены 30 октября Шереметьево: отмены и восстановление расписания Домодедово: когда сняли ограничения Жуковский (Раменское): статус рейсов Почему задержали самолёты: атака беспилотников и запасные аэродромы Хронология: когда закрывали и открывали аэропорты 29–30 октября Где проверить вылет или прилёт: официальные онлайн-табло Что делать, если рейс задержали или отменили Какие права есть у пассажиров при задержке рейса в 2026 году Ответы на частые вопросы об аэропортах Москвы 30 октября Аэропорты Москвы 30 октября: ограничения сняты к 08:57, но рейсы задерживаются и отменяются. Статусы Внуково, Шереметьева, Домодедова и Жуковского, табло. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ночью с 29 на 30 октября Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский временно ограничивали приём и отправку самолётов из-за угрозы безопасности полётов. К 08:57 мск ограничения во всех четырёх аэропортах сняли: в Шереметьеве и Жуковском — в 08:09, во Внукове и Домодедове — в 08:57. Однако снятие запретов не означает немедленного возвращения рейсов к расписанию: после ночных ограничений сохранялись задержки и отмены. Ниже — статус каждого аэропорта, ссылки на официальные табло и инструкция пассажирам.

Какие аэропорты Москвы работают 30 октября: статус по Росавиации

Время ниже относится к снятию последних подтверждённых ограничений, а не к фактическому вылету каждого самолёта. В проверенных источниках на 11:46 мск более поздних ограничений для московской четвёрки не обнаружено.

Инфографика © Life.ru

Есть ли задержки и отмены рейсов в аэропортах Москвы сегодня

Да. Утром 30 октября на табло фиксировались массовые изменения расписания. По опубликованному утром подсчёту, в Шереметьеве задерживались более 75 рейсов и более 80 были отменены; во Внукове — более 70 задержек и не менее 19 отмен. Издание также сообщало о задержках отдельных рейсов до десяти часов.

Для Домодедова и Жуковского сопоставимого подтверждённого по времени подсчёта в редакционном срезе нет, поэтому не приводим неподтверждённые суммарные цифры. Проверять конкретный вылет или прилёт нужно по номеру рейса на табло аэропорта и у перевозчика.

Внуково: задержки и отмены 30 октября

Во Внукове ограничения вводились вечером 29 октября. Утром 30-го аэропорт сначала перешёл к обслуживанию самолётов по согласованию с уполномоченными органами — этот режим зафиксирован в 08:10, — а в 08:57 Росавиация сняла ограничения. Службам аэропорта и авиакомпаниям требуется время, чтобы восстановить последовательность вылетов и прилётов. Проверить рейс на официальном табло Внуково.

Шереметьево: отмены и восстановление расписания

В Шереметьеве ограничения ночью вводились и меняли режим несколько раз. Последнее снятие ограничений подтверждено в 08:09 мск 30 октября. При этом утром на табло оставались отменённые и задержанные рейсы. Даже если аэропорт принимает самолёты, это не гарантирует вылет именно вашего рейса по графику. Онлайн-табло Шереметьева.

Домодедово: когда сняли ограничения

В Домодедове ограничения действовали ночью, затем в 08:10 аэропорт перешёл на режим обслуживания рейсов по согласованию. В 08:57 ограничения были сняты. Авиакомпании могли менять время вылетов из-за очередности обслуживания и прибытия самолётов. Официальное табло Домодедова.

Жуковский (Раменское): статус рейсов

В Жуковском, как и в Шереметьеве, снятие ограничений подтверждено в 08:09 мск. Для пассажира главное — не общий статус аэропорта, а информация по номеру и дате рейса. Официальное табло Жуковского.

Почему задержали самолёты: атака беспилотников и запасные аэродромы

Ограничения вводили из соображений безопасности на фоне атаки беспилотников. По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, которое приводит Life.ru в материале о событиях 29–30 октября, с вечера 29 октября до утра 30-го в направлении Московского региона двигались 862 БПЛА; по словам мэра, 170 были нейтрализованы на подлёте к столице, а основная часть — на дальних рубежах. Это данные заявления, а не независимый подсчёт редакции.

Ограничения затронули не только вылеты, но и прибытия. Как сообщал Life.ru о перенаправленных самолётах, более 20 рейсов, следовавших в Москву, меняли маршрут, а четыре самолёта из Стамбула возвращались обратно в Турцию. Из-за таких изменений самолёт или экипаж могут оказаться не там, где должны были выполнить следующий рейс. Поэтому задержки и отмены способны сохраняться и после снятия ограничений.

Хронология: когда закрывали и открывали аэропорты 29–30 октября

29.10, 22:50 — временные ограничения во Внукове, Домодедове и Жуковском.

29.10, 22:52 — Шереметьево перешло на приём и вылет по согласованию.

29.10, 23:28 — в Шереметьеве введены полные ограничения.

30.10, 02:19 / 02:38 — новые сообщения о полных ограничениях в Шереметьеве / Домодедове.

30.10, 08:09 — ограничения сняты в Шереметьеве и Жуковском.

30.10, 08:10 — Внуково и Домодедово перешли на режим по согласованию.

30.10, 08:57 — ограничения сняты во Внукове и Домодедове.

Где проверить вылет или прилёт: официальные онлайн-табло

Для поиска нужен номер рейса из билета, дата и направление. Смотрите не только плановое, но и ожидаемое время вылета или прибытия. Часть рейсов выполняется под несколькими кодами авиакомпаний — это код-шеринг, а не несколько разных самолётов.

Если табло показывает «задержан», «отменён» или «время уточняется», проверьте уведомление в приложении перевозчика и обратитесь к его представителю. Окончательное решение о новом времени, замене рейса или возврате билета оформляется авиакомпанией. Официальные сообщения об ограничениях публикует Росавиация.

Что делать, если рейс задержали или отменили

1. Уточните статус. Найдите рейс на табло и на сайте перевозчика; сделайте скриншот нового времени или отмены.

Найдите рейс на табло и на сайте перевозчика; сделайте скриншот нового времени или отмены. 2. Сохраните подтверждения. Билет, посадочный талон, маршрутную квитанцию и сообщение авиакомпании. При необходимости попросите справку о задержке или отмене.

Билет, посадочный талон, маршрутную квитанцию и сообщение авиакомпании. При необходимости попросите справку о задержке или отмене. 3. Обратитесь к представителю авиакомпании. Запросите воду, питание и гостиницу, если наступили предусмотренные правилами сроки; возможны электронные талоны.

Запросите воду, питание и гостиницу, если наступили предусмотренные правилами сроки; возможны электронные талоны. 4. Решите, нужен ли вам перелёт. При отмене или задержке отправления более чем на 30 минут можно оформить вынужденный отказ от перевозки и запросить возврат стоимости билета, в том числе по невозвратному тарифу. Согласовывайте отказ с перевозчиком, а не просто не приходите к выходу на посадку.

При отмене или задержке отправления более чем на 30 минут можно оформить вынужденный отказ от перевозки и запросить возврат стоимости билета, в том числе по невозвратному тарифу. Согласовывайте отказ с перевозчиком, а не просто не приходите к выходу на посадку. 5. Если рейс перенаправили. Уточните у авиакомпании дальнейший маршрут, возможную пересадку и порядок доставки до первоначального пункта назначения.

Какие права есть у пассажиров при задержке рейса в 2026 году

С 1 марта 2026 года действуют уточнённые федеральные авиационные правила. Сроки ниже считаются по ожиданию начала посадки на рейс в порядке, установленном ФАП-82. Услуги предоставляются за счёт перевозчика и применяются в том числе при задержке по причинам безопасности.

Инфографика © Life.ru

Возврат билета и компенсация — разные вопросы. Вынужденный отказ при отмене или задержке отправления более чем на 30 минут позволяет требовать возврата стоимости билета по правилам перевозки. Дополнительные убытки и штрафы оцениваются отдельно с учётом обстоятельств, включая причины, не зависящие от перевозчика. Основание: пункты 99–99(3) ФАП-82 и пункт 227 ФАП-82.

Ответы на частые вопросы об аэропортах Москвы 30 октября

Какие аэропорты Москвы закрыты сегодня, 30 октября?

По последним найденным сообщениям Росавиации ограничения во всех четырёх московских аэропортах были сняты к 08:57 мск: Шереметьево и Жуковский — в 08:09, Внуково и Домодедово — в 08:57. Данные проверены в 11:46 мск. Новые ограничения могут быть введены позднее.

Во сколько открыли Внуково и Домодедово?

Ограничения для Внукова и Домодедова сняли в 08:57 мск. Перед этим, с 08:10, они принимали и отправляли самолёты по согласованию с уполномоченными органами.

Шереметьево и Жуковский работают 30 октября?

Их ограничения сняли в 08:09 мск. Однако конкретные рейсы могли оставаться задержанными или отменёнными из-за ночной перестройки расписания.

Почему рейс задержан, если ограничения уже сняли?

Самолёты и экипажи после закрытия воздушного пространства могут находиться на запасных аэродромах, а авиакомпании — менять очередность отправлений. Поэтому статус аэропорта не равен статусу конкретного рейса.

Сколько рейсов задержано во Внукове и Шереметьеве?

В утренней публикации MSK1.RU приводились более 70 задержек во Внукове и более 75 — в Шереметьеве. Это не текущий счётчик на 11:46 мск. Данные меняются, уточняйте номер рейса на официальном онлайн-табло.

Можно ли вернуть невозвратный билет при задержке?

Да, если отправление задержано более чем на 30 минут относительно времени в билете и пассажир оформляет вынужденный отказ от перевозки. При отмене рейса такой отказ также допускается. Оформлять его нужно через перевозчика.

Что значит «аэропорт работает по согласованию»?

Это временный режим, при котором приём и отправка самолётов возможны по согласованию с уполномоченными службами. Он не равен обычной работе по расписанию и не обязательно означает полное закрытие. Во Внукове и Домодедове утром 30 октября этот режим действовал с 08:10 до 08:57 мск, после чего ограничения были сняты.

Авторы Александра Новоселова