Алёшки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 11:04

Аэропорты открыты, рейсы задерживаются: Росавиация сообщила о ситуации в московском авиаузле

Росавиация: В аэропортах Москвы задержаны более чем на два часа 66 вылетов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В аэропортах Московского региона 66 рейсов на вылет задержаны более чем на два часа. Ещё 33 рейса задерживаются на прилёт, сообщила Росавиация. Данные приведены по состоянию на 10:10 мск 30 октября.

При этом Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево открыты для приёма и отправки самолётов.

«Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», — подчеркнули в ведомстве.

Минтранс предложил ввести единый знак для детей, потерявшихся в аэропортах
Минтранс предложил ввести единый знак для детей, потерявшихся в аэропортах

Ранее Life.ru сообщал, что утром в Шереметьево и Жуковском сняли временные ограничения на полёты. Воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на сайтах аэропортов.

Новости о происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar