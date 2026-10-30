Аэропорты открыты, рейсы задерживаются: Росавиация сообщила о ситуации в московском авиаузле
Росавиация: В аэропортах Москвы задержаны более чем на два часа 66 вылетов
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В аэропортах Московского региона 66 рейсов на вылет задержаны более чем на два часа. Ещё 33 рейса задерживаются на прилёт, сообщила Росавиация. Данные приведены по состоянию на 10:10 мск 30 октября.
При этом Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево открыты для приёма и отправки самолётов.
«Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее Life.ru сообщал, что утром в Шереметьево и Жуковском сняли временные ограничения на полёты. Воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на сайтах аэропортов.
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