Аэропорты открыты, рейсы задерживаются: Росавиация сообщила о ситуации в московском авиаузле

В аэропортах Московского региона 66 рейсов на вылет задержаны более чем на два часа. Ещё 33 рейса задерживаются на прилёт, сообщила Росавиация. Данные приведены по состоянию на 10:10 мск 30 октября.

При этом Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево открыты для приёма и отправки самолётов.

«Работа гражданской авиации в Московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее Life.ru сообщал, что утром в Шереметьево и Жуковском сняли временные ограничения на полёты. Воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов. Пассажирам рекомендовали уточнять актуальное расписание у авиакомпаний и на сайтах аэропортов.