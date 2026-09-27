Африканские бегуны забрали золото Московского марафона, россияне стали вторыми

Кениец Мика Чемвено и эфиопка Нурит Шимелс стали победителями Московского марафона на дистанции 42,2 километра. Россияне Дмитрий Неделин и Луиза Лега заняли вторые места в мужском и женском забегах соответственно.

Чемвено преодолел дистанцию за 2 часа 10 минут 36 секунд. Это второй результат за всю историю Московского марафона. Неделин уступил победителю 25 секунд, показав время 2:11.01. Третьим финишировал ещё один представитель Кении Майкл Кируи — 2:11.11.

В женском забеге первой стала Шимелс с результатом 2 часа 26 минут 32 секунды. Эфиопская спортсменка установила рекорд соревнований.

Двукратная победительница Московского марафона Луиза Лега на этот раз финишировала второй — 2:28.50. Третье место заняла кенийка Джой Кемума Лойс с результатом 2:29.06.

Шимелс стала первой представительницей Африки, победившей в женском забеге Московского марафона. С 2015 по 2025 год первое место неизменно доставалось российским спортсменкам.

Участники бежали от улицы Косыгина по набережным Москвы-реки, Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост и по Тверской улице. Маршрут проходил у стен Кремля, а финиш располагался в «Лужниках».

Московский марафон проводится с 2013 года и считается одним из крупнейших беговых стартов России. Участники соревнуются на классической марафонской дистанции 42,2 км, а также на более коротких дистанциях. Трасса проходит по центральным улицам и набережным столицы, мимо Кремля, Москва-Сити, Крымского моста и других городских достопримечательностей, а финиш традиционно располагается в районе «Лужников». В соревнованиях участвуют как профессиональные атлеты, в том числе иностранные спортсмены, так и бегуны-любители.

Ранее учёные выяснили, что мужчины значительно чаще женщин сталкиваются с так называемой «стеной» — резкой потерей скорости во второй половине марафона. Аналитики изучили данные почти 874 тысяч участников Берлинского марафона за период с 1999 по 2025 год