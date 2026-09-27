Награждение Владимира Зеленского премией «Маяк надежды» в Нью-Йорке напомнило архиепископу Монреальскому и Канадскому Гавриилу (Чемодакову) скандал с чествованием Ярослава Гунько в парламенте Канады. Такое сравнение иерарх Русской православной церкви заграницей привёл в интервью РИА «Новости».

Премию Зеленскому присудил греческий православный храм и Национальная святыня Святого Николая при Всемирном торговом центре. Торжественный вечер был назначен на 26 сентября в комплексе Casa Cipriani в Нью-Йорке.

«Это напоминает то событие, которое произошло в Канаде несколько лет тому назад, когда все стоя аплодировали какому-то старому украинскому представителю, а на следующий день ахнули, узнав, что аплодировали нацисту, который сотрудничал с Гитлером», — сказал Гавриил.

Речь идёт о событиях сентября 2023 года. Во время визита Зеленского в канадский парламент депутаты стоя приветствовали Ярослава Гунько, который во время Второй мировой войны служил в дивизии Waffen-SS «Галичина». После скандала тогдашний спикер Палаты общин Энтони Рота принёс извинения и ушёл в отставку.

Гавриил также раскритиковал позицию Константинопольского патриархата по церковной ситуации на Украине. По мнению архиепископа, православные церкви в США должны дать происходящему собственную оценку.

«Хочется думать, что другие православные церкви в Америке не будут смотреть на это сквозь пальцы. Я надеюсь, что будет дана честная оценка этому беззаконию», — заявил он.