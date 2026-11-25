Заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко раскритиковал шоу «Беременна в 16», которое теперь выходит под названием «Мама в 16». По его мнению, создатели подобных проектов гонятся за рейтингами, превращая серьёзную социальную и медицинскую проблему в развлечение. Об этом он заявил в пресс-центре НСН.

«Это, говоря современным языком, хайп. Это уверенный бред непрофессиональных людей. Да, 16 лет — это тот возраст, в котором может произойти зачатие. Но нужно ли это делать? Готова ли молодая девочка к этому? Она не готова», — заявил академик.

Онищенко считает, что такие передачи не имеют отношения к медицинскому просвещению и способствуют дезинформации зрителей. По его мнению, обсуждать подростковую беременность на телевидении необходимо с привлечением профильных специалистов — гинекологов, акушеров-гинекологов и перинатологов.

Если же врачи не участвуют в создании подобных программ, академик считает необходимым запретить их трансляцию.

Напомним, 22 ноября председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила убрать из телеэфира шоу о ранней беременности и семейных скандалах. Парламентарий намерена вынести этот вопрос на обсуждение профильного комитета с участием экспертов. Инициативу поддержала актриса Яна Поплавская, призвав разработать действенный механизм ограничения такого телевизионного контента.