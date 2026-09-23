Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п.п. в октябре
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Банк России на следующем заседании может снизить ключевую ставку максимум на 0,25 процентного пункта. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международном банковском форуме.
«Возможно снижение, но небольшое. Если предположить, что снижение возможно, то на следующем заседании 0,25 [п. п.] максимум», — сказал депутат.
При этом базовым сценарием Аксаков считает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2026 года. По его оценке, возможности Центробанка для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократились.
Ранее Life.ru рассказывал, почему Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14% и как это решение может отразиться на вкладах, кредитах и ипотеке. Перед заседанием ЦБ председатель профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков допустил осторожное снижение ставки, заявив, что вероятность уменьшения на 0,25 процентного пункта 11 сентября выросла. Он связал такой сценарий с замедлением роста цен в августе.
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