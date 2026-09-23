Аксаков допустил снижение ключевой ставки ЦБ на 0,25 п.п. в октябре

Банк России на следующем заседании может снизить ключевую ставку максимум на 0,25 процентного пункта. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на Международном банковском форуме.

«Возможно снижение, но небольшое. Если предположить, что снижение возможно, то на следующем заседании 0,25 [п. п.] максимум», — сказал депутат.

При этом базовым сценарием Аксаков считает сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне до конца 2026 года. По его оценке, возможности Центробанка для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократились.