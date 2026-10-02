Актёр Пчела: Спецслужбы «дружественных» стран тоже посмотрят фильм «Спецы»

Российский актёр Дмитрий Пчела заявил, что сериал «Спецы» о ЦСН ФСБ может вызвать интерес у зарубежных спецслужб «дружественных стран». По его словам, сотрудники ведомств способны не просто посмотреть картину, но и разобрать показанную в ней работу российских специалистов.

«Думаю, что и спецслужбы «дружественных» стран тоже посмотрят наш фильм и будут анализировать работу наших специалистов», — утверждает Пчела.

Такую реакцию актёр связал с содержанием проекта. В «Спецах» воспроизводятся операции, работа с оружием и действия сотрудников спецподразделения. По словам Пчелы, подобного уровня постановки он раньше не встречал в российском кино. При этом актёр рассматривает фильм и как попытку создать собственную версию жанра, который долго ассоциировался прежде всего с американскими боевиками о спецподразделениях.

Проект создан при участии Центра специального назначения ФСБ. В основу сюжета вошли реальные операции сотрудников ведомства в разных регионах России. Вторая серия вышла на Wink 1 октября. Зрительский рейтинг фильма сейчас составляет 9,2. Все восемь серий покажут на «Рен-ТВ» 18 октября.

Ранее в Культурном центре ЦСН ФСБ России состоялся предпремьерный показ 16-серийного художественного фильма «Спецы». Режиссёром сериала стал Андрей Черняев, продюсерами — Владимир Тюлин, Игорь Юрченко и Елена Кириллова. Картина выполнена в жанре боевика и рассказывает о работе сотрудников Центра специального назначения ФСБ России. Создатели сериала заявили, что в нём восстановлены эпизоды закрытых спецопераций, а также показаны события, связанные с Северным Кавказом, Крымом и специальной военной операцией. Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Ингушетии, Крыму и Ставропольском крае.