Прощание с народным артистом РСФСР Юрием Каюровым предварительно назначено на 10 ноября. В этот же день актёра, скончавшегося на 100-м году жизни, планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве. О предстоящей церемонии родственники артиста сообщили РИА «Новости».

«Предварительно 10 ноября будет прощание на Троекуровском кладбище, там и похоронят», — рассказал собеседник агентства.

Каюров умер 6 ноября в возрасте 99 лет. Значительную часть своей творческой жизни он посвятил Малому театру, в труппу которого вошёл ещё в 1967 году. Зрителям артист особенно запомнился многочисленными воплощениями образа Владимира Ленина. В общей сложности он сыграл советского государственного деятеля 18 раз — в 16 фильмах и двух театральных постановках.

Ранее Life.ru включал Юрия Каюрова в число старейших действующих актёров России, рассказывая о его необычном пути от заводского токаря в Череповце до одного из ведущих артистов Малого театра. Будущий мастер сцены начинал карьеру в Саратовском драматическом театре, а в кино дебютировал в 1961 году, сыграв молодого Ленина в картине «В начале века». Впоследствии он появился в фильмах «Шестое июля», «Кремлёвские куранты» и других известных советских кинолентах. Последние десятилетия Каюров преимущественно посвятил театру, оставаясь одним из наиболее опытных представителей его труппы.