Актриса Анна Шерлинг перед смертью от рака развелась с отцом четверых детей

Актриса Анна Шерлинг незадолго до смерти развелась с бизнесменом Хишамом Абдульраззаком, от которого у неё четверо детей. О семейных обстоятельствах и последних месяцах борьбы артистки с онкологическим заболеванием рассказала её подруга.

По её словам, Шерлинг несколько лет боролась с раком груди. После периода улучшения болезнь вернулась, состояние актрисы ухудшалось. Она стала терять зрение и жаловалась на проблемы с памятью.

«Я только пытаюсь продлить жизнь, чтобы подольше находиться с детками», — так, по словам подруги, Шерлинг объясняла своё решение продолжать дорогостоящее лечение.

На фоне болезни актриса переживала развод и раздел имущества. Знакомая Шерлинг рассказала Аиф, что артистка рассчитывала получить часть средств, чтобы оплачивать лекарства, курс которых требовалось проходить регулярно. Друзья также пытались обратиться за помощью в благотворительные фонды, однако собрать необходимую сумму, по словам собеседницы, не удалось.

При этом другая знакомая семьи приводит иную версию событий. Она утверждает, что Абдульраззак поддерживал бывшую супругу и помогал оплачивать её лечение. Сам бизнесмен публично эти заявления не комментировал.

У Шерлинг и Абдульраззака четверо детей — Нидаль, София, Адель и Амир. Актриса скончалась 16 сентября в возрасте 46 лет. Шерлинг ушла из жизни после продолжительной болезни. Зрителям она была знакома по «Следу», «Невесте», «Андреевскому флагу», «За первого встречного» и другим проектам. 18 сентября с артисткой простились, после чего её похоронили на Химкинском кладбище, о месте захоронения журналистам рассказал отец актрисы, режиссёр Юрий Шерлинг.