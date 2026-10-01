Алексей Глызин на прощании с Сергеем Соседовым: что сказал певец о его смерти и последнем разговоре Оглавление Что Глызин сказал о смерти Сергея Соседова Последний разговор Глызина и Соседова был спором из-за «Суперстар!» Глызин рассказал, каким Соседов был вне телеэкрана Как Глызин и Соседов были связаны Что случилось с Сергеем Соседовым Что сейчас с Алексеем Глызиным Сколько лет Алексею Глызину и чем он известен Алексей Глызин: коротко FAQ Алексей Глызин пришёл на прощание с Сергеем Соседовым 30 сентября. Певец рассказал, почему сначала не поверил в его смерть, вспомнил их последний разговор и объяснил, каким критик был вне телеэкрана. Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Алексей Глызин стал одним из самых обсуждаемых участников прощания с Сергеем Соседовым. Певец признался, что сначала не поверил в смерть критика, вспомнил их последний спор из-за «Суперстар!» и рассказал, что Соседов искал близкого человека. Life.ru собрал главное и отвечает на вопрос, что сейчас с самим Глызиным.

Певец Алексей Глызин 30 сентября пришёл проститься с музыкальным критиком Сергеем Соседовым в Москве. Артист рассказал, что известие о смерти Соседова показалось ему настолько неожиданным, что сначала он не поверил услышанному и позвонил телеведущему Вадиму Такменёву, чтобы проверить информацию. На церемонии Глызин также вспомнил их последний разговор — незадолго до трагедии он спорил с критиком из-за его судейства в музыкальном шоу.

Что Глызин сказал о смерти Сергея Соседова

Глызин признался, что новость стала для него шоком. По словам певца, ему позвонили ночью и сообщили о падении Соседова, а затем — о том, что врачи не смогли его спасти.

Артист сначала решил, что речь может идти о недостоверном слухе. Чтобы убедиться, он связался с Вадимом Такменёвым, который много лет работал с Соседовым в телевизионных проектах. После подтверждения Глызин назвал случившееся «дикостью».

Последний разговор Глызина и Соседова был спором из-за «Суперстар!»

На прощании Глызин рассказал и о последней встрече с Соседовым. Разговор оказался эмоциональным: певцу не понравилось, как музыкальный критик оценивал участников проекта «Суперстар!», и он прямо высказал ему претензию.

Суть последней реплики Глызина была простой: он сказал Соседову, что тот, по его мнению, в этот раз «судит ужасно». На этом их последний разговор закончился.

При этом Глызин не описывал эту сцену как серьёзную личную ссору. Они были знакомы много лет, а Соседов в телешоу профессионально выступал в роли критика — резкие споры с артистами были частью его публичной работы.

Глызин рассказал, каким Соседов был вне телеэкрана

В другом разговоре с журналистами Глызин отметил, что Сергей Соседов не был одинок в буквальном смысле: на прощание пришло множество людей, которые его знали и ценили.

По словам певца, критик искал человека, который мог бы стать для него настоящей опорой. Глызин также посетовал, что масштаб личности Соседова, по его мнению, начали особенно подчёркивать уже после смерти.

Как Глызин и Соседов были связаны

Глызин рассказывал, что знал Соседова ещё со времён программы «Акулы пера», которая сделала музыкального журналиста известным широкой аудитории в 1990-е годы. Позднее их профессиональные пути пересеклись в музыкальных телешоу.

В четвёртом сезоне «Суперстар! Возвращение» Алексей Глызин участвовал как конкурсант, а Сергей Соседов работал в жюри. Именно телевизионные оценки критика и стали причиной той последней эмоциональной реплики, которую Глызин вспомнил на прощании.

Что случилось с Сергеем Соседовым

Сергей Соседов умер 23 сентября в Нерюнгри, куда приехал для работы в жюри конкурса. После падения он получил тяжёлую травму головы и был госпитализирован, но врачам не удалось его спасти. Life.ru подробно собрал биографию Сергея Соседова и обстоятельства его смерти.

30 сентября в Москве прошла открытая церемония прощания. Среди пришедших были Алексей Глызин, Наташа Королёва, Азиза, Александр Песков, Эдгард Запашный и другие. Life.ru показывал прощание с критиком, а затем сообщил, что Соседова похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом.

Что сейчас с Алексеем Глызиным

Алексей Глызин продолжает концертную деятельность. На официальном сайте артиста опубликована актуальная биография, а концертные сервисы показывают выступления певца в октябре 2026 года.

Летом в СМИ появлялись сообщения о якобы серьёзных проблемах со здоровьем у артиста. Однако сам Глызин и его директор эти сведения опровергли. Life.ru тогда публиковал комментарий директора певца, который заявил, что артист чувствует себя хорошо и не отменяет выступления.

Сколько лет Алексею Глызину и чем он известен

Алексей Глызин родился 13 января 1954 года в Мытищах. В 2026 году певцу 72 года. Он выступал в ансамблях «Добры молодцы», «Самоцветы» и «Весёлые ребята», а в конце 1980-х начал сольную карьеру.

Среди самых известных песен Глызина — «Зимний сад», «Ты не ангел», «Пепел любви», «Поздний вечер в Сорренто». В 2006 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.

Алексей Глызин: коротко

Инфографика © Life.ru

FAQ

Алексей Глызин умер? Нет. 30 сентября 2026 года певец лично присутствовал на прощании с Сергеем Соседовым и давал комментарии журналистам.

Почему Алексей Глызин в трендах? Из-за его участия в прощании с Сергеем Соседовым и рассказа о последнем разговоре с музыкальным критиком.

Что Глызин сказал о смерти Соседова? Он признался, что сначала не поверил новости и позвонил Вадиму Такменёву, чтобы убедиться, что информация верна.

О чём был последний разговор Глызина и Соседова? Глызин критиковал судейство Соседова в музыкальном шоу и сказал ему, что тот, по его мнению, слишком плохо оценивал участников.

Сколько лет Алексею Глызину? 72 года. Он родился 13 января 1954 года.

Что сейчас со здоровьем Глызина? Новых подтверждённых сообщений об ухудшении состояния нет. Летом 2026 года сам певец и его директор опровергали публикации о серьёзных проблемах со здоровьем.

Где сейчас выступает Глызин? Артист продолжает концертную деятельность; на октябрь 2026 года у него заявлены выступления.

Авторы Александра Новоселова