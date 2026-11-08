Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые стал победителем турнира серии «Мастерс» в Париже, одолев в финале американца Бена Шелтона. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Для 23-летнего спортсмена этот титул стал девятым на соревнованиях категории ATP 1000 и 29-м за профессиональную карьеру.

Первый сет прошёл без брейков: Алькарас отыграл шесть брейк-пойнтов и вырвал победу на тай-брейке. Во второй партии Шелтон повёл со счётом 4:2, однако испанец сумел отыграться. При счёте 6:5 он взял подачу соперника, завершив матч точным ударом слева вдоль линии.

Победа позволила Алькарасу обойти австрийца Томаса Мустера, на счету которого восемь титулов серии «Мастерс», и выйти на восьмое место в историческом рейтинге турниров этой категории. Ранее испанец дважды побеждал в Индиан-Уэллсе и Мадриде, а также выигрывал соревнования в Майами, Цинциннати, Монте-Карло и Риме. Из действующих «Мастерсов» ему осталось покорить только турниры в Канаде и Шанхае.

За 2026 год Алькарас собрал пять титулов, включая победу на Открытом чемпионате Австралии, благодаря которой стал самым молодым обладателем карьерного Большого шлема в мужском одиночном разряде. Кроме того, он выиграл турниры в Дохе, Токио и Вене. С апреля испанец восстанавливался после травмы запястья и вернулся на корт лишь в конце августа. По числу трофеев в нынешнем сезоне его опережает только итальянец Янник Синнер, завоевавший шесть титулов.

Примечательно, что всего два месяца назад Алькарас уступил своему нынешнему сопернику в Нью-Йорке. Как ранее писал Life.ru, 9 сентября Шелтон выбил испанца из четвертьфинала US Open в пятисетовом матче. Поединок завершился в 3:33 ночи по местному времени и стал самым поздним в истории турнира. Поражение прервало серию Алькараса из 18 побед подряд на соревнованиях Большого шлема. Американец оказался лишь вторым теннисистом, сумевшим обыграть его в пяти сетах.

После победы над Алькарасом Шелтон добрался до решающего матча американского турнира, однако 13 сентября уступил Александру Звереву в финале US Open. Немецкий теннисист выиграл со счётом 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2 и завоевал второй титул Большого шлема в карьере.