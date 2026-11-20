Продажи товаров для выживания у американского ретейлера Survival Frog взлетели на 450% всего за три недели. С 27 октября по 16 ноября спрос оказался значительно выше, чем в предшествующие недели, причём большинство покупателей раньше вообще не пользовались услугами магазина. Об этом Axios рассказал основатель и гендиректор компании Байрон Уокер.

Американцы активно запасаются продуктами длительного хранения, прежде всего мясными консервами. Следом по популярности идут радиоприёмники, солнечные генераторы, внешние аккумуляторы и фильтры для очистки воды. По словам Уокера, похожую динамику фиксируют и другие продавцы товаров для чрезвычайных ситуаций.

«Похоже, теперь это стало гораздо более массовым явлением. Нельзя включить новости и не услышать о новой кибератаке или технологическом сбое», — объяснил предприниматель.

Рост интереса к автономному выживанию связывают с опасениями из-за кибератак, перебоев в электроснабжении и нестабильности критически важной инфраструктуры. Старший преподаватель Гринвичского университета Майкл Миллс отмечает, что подобные приготовления перестают быть занятием узкого круга энтузиастов. Всё больше обычных семей предпочитают заранее собрать тревожный набор и обеспечить себя необходимым на случай чрезвычайной ситуации.

При этом американские власти призывают не поддаваться панике. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что знакомые спрашивают его, не пора ли строить бункеры и запасаться едой и водой. Он ответил, что необходимости в подобных экстренных мерах нет, поскольку власти не ожидают приближения масштабного кризиса.

Ранее Life.ru сообщал об аналогичном всплеске покупательской активности в торговой сети Costco. К 15 ноября в интернет-магазине компании закончилась 21 из 26 дорогостоящих моделей генераторов. Одновременно американцы стали чаще покупать рис, бутилированную воду и товары первой необходимости. Аналитики Mizuho Securities зафиксировали ускорение роста сопоставимых продаж Costco в последнюю неделю октября с 6–7% до 11–12% и предположили, что подобная тенденция поддержит выручку других крупных торговых сетей.

Опасения покупателей возникли на фоне череды масштабных технических происшествий. Так, 13 ноября Life.ru рассказывал о сбое Microsoft, затронувшем 74 страны и территории. Пользователи столкнулись с проблемами в работе Outlook, Teams и других корпоративных сервисов. Количество жалоб за один час выросло более чем в сто раз, однако компания не обнаружила признаков хакерского вмешательства.