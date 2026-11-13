Хабаровский «Амур» одержал важную гостевую победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. В Москве дальневосточная команда встретилась с местным «Спартаком», который по ходу игры имел преимущество в две шайбы. Однако гости сумели переломить ход встречи и выиграли со счётом 4:3, впервые с 2019 года победив красно-белых на их площадке.

Матч состоялся 12 ноября на арене «Мегаспорт». Хозяева открыли счёт незадолго до перерыва: на 20-й минуте отличился Егор Филин. В начале второго периода Максим Комтуа увеличил отрыв москвичей до двух шайб.

Однако «Амур» сумел вернуться в игру. На 33-й минуте Иван Климович сократил отставание, причём сделал это при игре в меньшинстве. Ещё через четыре минуты Александр Филатьев восстановил равновесие на табло. В заключительном периоде хабаровчане продолжили атаковать и добились своего: на 56-й минуте Константин Лукин вывел гостей вперёд, а на 59-й Егор Воронков отправил шайбу в пустые ворота. «Спартак» успел ответить голом Ильи Котлярова, но спасти матч хозяева уже не смогли.

Таким образом, «Амур» прервал многолетнюю серию без выездных побед над московским клубом. После этого матча хабаровчане набрали 27 очков в 24 встречах и занимают пятое место в Восточной конференции. «Спартак» с 30 очками после 26 игр располагается на четвёртой позиции Запада.

Следующие матчи обе команды проведут 14 ноября. «Амур» отправится в гости к «Сочи», а московский «Спартак» сыграет на домашнем льду с владивостокским «Адмиралом».

Ранее московское «Динамо» одержало победу над петербургским СКА в первой игре после официального отстранения главного тренера Леонида Тамбиева. Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 2:1 в пользу столичного клуба, причём судьба матча решилась в овертайме.