Амурчанка предстанет перед судом за убийство сожителя скалкой

В Амурской области 41-летняя женщина предстанет перед судом после гибели своего сожителя. Во время бытового конфликта она ударила мужчину деревянной скалкой по голове, передаёт Следственный комитет.

Трагедия произошла в начале июня 2026 года в селе Дальневосточное Ромненского округа. Пара находилась дома и употребляла алкоголь, после чего между ними началась ссора.

Как считают следователи, мужчина применил к возлюбленной физическую силу, однако вреда её здоровью не причинил. Затем он прекратил конфликт и сел в кресло на веранде.

После этого женщина взяла скалку и подошла к сожителю. Она нанесла ему удар по голове, а пострадавший попытался защититься, прикрывшись рукой.

Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Через несколько часов он скончался дома.

На предварительном следствии обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Life.ru писал о жителе Нижегородской области, которого отправили под стражу по делу о покушении на убийство сожительницы: по версии СК, бытовой конфликт там перерос в нападение с использованием легковоспламеняющейся жидкости.